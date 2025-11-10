Τράπεζες: «Ατμομηχανή» προμηθειών δάνεια, κάρτες και asset management

Όλο και μεγαλύτερη ποσόστωση στο μείγμα των προμηθειών των ελληνικών τραπεζών καλύπτουν πλέον τα έσοδα από asset management. «Αιμοδότης» τα έσοδα από τις χρεώσεις καρτών και δανείων. Πόσο έφτασε ο λογαριασμός από τα κυβερνητικά μέτρα στις «λαϊκές» προμήθειες.

Όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στα έσοδα από προμήθειες των ελληνικών τραπεζών καταλαμβάνει πλέον το asset management, με τις χρεώσεις επί καρτών και δανείων να λειτουργούν ως «μαξιλάρια» ανάσχεσης των πιέσεων που προκλήθηκαν από τα κυβερνητικά μέτρα στις λαϊκές προμήθειες.

Στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες των τεσσάρων συστημικών, ενισχύθηκαν κατά 10,35% ή κατά 146 εκατ. ευρώ σε απόλυτο μέγεθος, ξεπερνώντας τα 1,5 δισ. ευρώ (1,557 δισ. ευρώ), έναντι 1,411 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η ισχυρή πιστωτική επέκταση, συνδυαστικά με την περαιτέρω στροφή της πελατειακής βάσης των τραπεζών σε επενδυτικά προϊόντα (αμοιβαία κεφάλαια κτλ) οδήγησε υψηλότερα τα έσοδα της κατηγορίας.

Η Πειραιώς είναι αυτή που ξεχωρίζει καθώς κινείται υψηλότερα έναντι των υπολοίπων, με έσοδα από προμήθειες προς μέσο ενεργητικό στις 80 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο, τη στιγμή που η Εθνική βρίσκεται στο χαμηλό άκρο, ήτοι στις 60 μονάδες βάσης.

Αναλυτικότερα, οι προμήθειες που αφορούν asset management - brokerage - bancassurance κάλυψαν κάτι παραπάνω από το 1/4 των συνολικών εσόδων της κατηγορίας στο εννεάμηνο. Σε αυτό το πεδίο, τα έσοδα που μάζεψαν οι τράπεζες διαμορφώθηκαν στα 429 εκατ. ευρώ, έναντι 320 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, με το γκρουπ των Alpha Bank - Πειραιώς να τραβά υψηλότερα, τόσο σε απόλυτο μέγεθος, όσο και σε ποσοστιαία μεταβολή. Η πρώτη κατέγραψε αύξηση 38,8% (+33 εκατ. ευρώ) σε αυτούς τους τομείς δραστηριοποίησης και η δεύτερη 33% (+37 εκατ. ευρώ) στο εννεάμηνο. Μάλιστα, η Πειραιώς παράγει το υψηλότερο ποσοστό αυτών επί του συνόλου, καταλαμβάνοντας το 35,5%, ενώ η Εθνική το χαμηλότερο, προς το 14,9% (αφορά A/K, bancassurance), αλλά με σταθερή τάση ενίσχυσης.

Σημαντική ώθηση έλαβε η Eurobank μέσω των ασφαλιστικών της, με τα καθαρά έσοδα σε αυτό το πεδίο να δεκαπλασιάζονται, φτάνοντας τα 32 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2024. Η τεράστια αύξηση προέρχεται από την ERB Cyprus Insurance Holdings και τις θυγατρικές της, οι οποίες ενοποιήθηκαν από το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών του ομίλου Eurobank. Ειδικότερα τα χαρτοφυλάκια εργασιών, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των Hellenic Life και Παγκυπριακή Ασφαλιστική μεταβιβάστηκαν προς τις EBB Cyprialife και ERB Asfalistiki. To 45% του μετοχικού κεφαλαίου της ERB Asfalistiki θα πωληθεί στην Fairfax έναντι τιμήματος 59 εκατ. ευρώ, με την τελευταία να έχει δικαίωμα απόκτησης του υπόλοιπου 55% σε μεταγενέστερο χρόνο. Η Eurobank από την πλευρά της θα αποκτήσει από τη Fairfax το υπόλοιπο 80% της Eurolife Life έναντι 813 εκατ. ευρώ. Η απόκτηση της Eurolife θα ενισχύσει τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες.

«Αιμοδότης» τα έσοδα από δάνεια, κάρτες...

Κατά 5,7% ενισχύθηκαν τα έσοδα από προμήθειες στο σκέλος των χορηγήσεων και των εγγυητικών, φτάνοντας τα 460 εκατ. ευρώ, έναντι 435 εκατ. στο εννεάμηνο του 2024, με τις τέσσερις συστημικές να καταγράφουν αύξηση των ενήμερων δανείων τους κατά 7,8 δισ. ευρώ. Η Πειραιώς έφτασε στα 36,8 δισ. ευρώ από 33,7 δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2024, με την Eurobank στα 54,3 δισ. ευρώ (από 52,3 δισ. ευρώ στα τέλη χρήσης 2024) σε υπόλοιπο χορηγήσεων (προ προβλέψεων) την Alpha Bank στα 35,7 δισ. ευρώ (από 34,1 δισ. ευρώ) και την Εθνική στα 34,7 δισ. ευρώ (από 33,6 δισ. ευρώ).

Διαφορά είδαν σε επίπεδο εσόδων από κάρτες, Eurobank και Alpha Bank, ενώ πιο σταθερά μεγέθη σε αυτό το πεδίο είδαν Πειραιώς και Εθνική. Για την πρώτη οι προμήθειες από δραστηριότητες δικτύου, συμπεριλαμβανομένων χρεώσεων για κάρτες, ανήλθαν φέτος σε 230 εκατ. ευρώ από 173 εκατ. ευρώ πέρσι, με την υποσημείωση, ότι ο όμιλος της Ελληνικής ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στο τρίτο τρίμηνο της περσινής χρονιάς.

Υψηλότερα κατά 11 εκατ. ευρώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες καρτών της Alpha (στα 51 από 40 εκατ. ευρώ) στη βάση και της νέας σύμβασης συνεργασίας με την VISA για την αποκλειστική διάθεση καρτών του οργανισμού. Εξέλιξη που επηρέασε τη συγκεκριμένη γραμμή εσόδων.

...«πλήρωσαν τον λογαριασμό» των κυβερνητικών μέτρων

Από την άλλη, σημαντικό είναι το κόστος που επωμίζονται οι ελληνικές τράπεζες από τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, υπό την πίεση της κυβέρνησης για περαιτέρω μείωση των χρεώσεων - προμηθειών. Στις αρχές του έτους υπήρξε παρέμβαση για μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών, πλαφόν 0,50 ευρώ για αποστολή - λήψη χρημάτων έως 5.000 ευρώ και άλλα, ενώ ακολούθησε προ μηνών η περαιτέρω μείωση των χρεώσεων - προμηθειών για συναλλαγές στα ATMs.

Ως προς το τελευταίο, η επιβάρυνση των καθαρών εσόδων από προμήθειες των τραπεζών (το 4% περίπου των συνολικών συναλλαγών διενεργείται μέσω ΔΙΑΣ) οφείλεται κατά βάση στον μηδενισμό της προμήθειας για καταθέτες που πραγματοποιούν αναλήψεις από ΑΤΜ κάθε άλλης τράπεζας που είναι μέλος της ΔΙΑΣ. Η χρέωση αυτή διαμορφώνονταν από 1,5 - 2 ευρώ, ενώ για κάτοχο κάρτας που χρησιμοποιούσε ΑΤΜ που δεν αποτελεί μέρος του δικτύου της τράπεζας (εισπράττει ο εκδότης της κάρτας), υπήρχε issuing fee που κυμαίνονταν από 0,50 - 0,75 ευρώ.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα έσοδα της Πειραιώς στις παραπάνω ενότητες υποχώρησαν κατά 33 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, φτάνοντας στα 74 εκατ. από 107 εκατ. ευρώ. Πίεσης της τάξεως των 21 εκατ. γνώρισε η Εθνική στα καθαρά έσοδα από προμήθειες για πληρωμές λογαριασμών και συναλλαγές και η Alpha 13 εκατ. περίπου.

Από την άλλη, οι τράπεζες έξυπνα κινούμενες δημιούργησαν εναλλακτικά «κανάλια» μέσω των συνδρομητικών πακέτων (αφορά καθημερινές συναλλαγές, μεταφορές, εμβάσματα, πληρωμές λογαριασμών κτλ με πάγια χρέωση). Με αυτό τον τρόπο επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια πιο προβλέψιμη και σταθερή ροή εσόδων στην κατηγορία.