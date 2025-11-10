Αισιοδοξία στις ευρωαγορές από την πιθανότητα τερματισμού του shutdown

Άλμα 7% για Diageo.

Σε θετικό κλίμα ξεκινούν την νέα αγοραστική εβδομάδα οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έπειτα από την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ που φέρνει πιο κοντά τον τερματισμό του shutdown.

Η Γερουσία των ΗΠΑ την Κυριακή ψήφισε με 60 «ναι» (8 από Δημοκρατικούς Γερουσιαστές που διαφοροποιήθηκαν από την γραμμή του κόμματος) και 40 «όχι» για ένα διαδικαστικό μέτρο για την προώθηση μίας συμφωνίας που θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 1,03% στις 570,6 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 1,33% στις 5.640 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ισχυροποιείται 1,5% στις 23.910 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 1% στις 8.029 μονάδες.Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,62% στις 9.742 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 1,28% στις 43.467 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται με +1,2% στις 16.074 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Diageo ενισχύεται πάνω από 7% μετά την ανακοίνωση για τον ορισμό του πρώην επικεφαλής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Tesco, Ντέιβ Λούις ως νέο διευθύνοντα σύμβουλό της, επιδιώκοντας να βάλει φρένο στην πτώση της τιμής της μετοχής της. Ο Λούις αποχωρεί από τη θέση του προέδρου της Haleon και θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου. Η κίνηση έρχεται στον απόηχο της υποβάθμισης του guidance για τις πωλήσεις και τα κέρδη του βρετανικού κολοσσού για το 2025, καθώς αντιμετωπίζει υποτονικές καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις των εμπορικών δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Επιπλέον, η μετοχή της Novo Nordisk κερδίζει 2,7% έπειτα από την ανακοίνωση αποκλειστικής συνεργασίας με την ινδική φαρμακευτική εταιρεία Emcure Pharmaceuticals για την πώληση του Wegovy υπό νέα εμπορική ονομασία.

Ασία

Με κέρδη έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια παρά τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που προκάλεσαν απώλειες στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι επενδυτές επεξεργάζονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Κίνας που ανήλθε στο 0,2% σε ετήσια βάση, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ο πληθωρισμός χονδρικής, σημείωσε αύξηση της τάξεως του 2,1% σε ετήσια βάση, έναντι των εκτιμήσεων για μείωση 2,2%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 1,55% στις 26.649 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αναρριχήθηκε 0,17%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άλμα 3,02% στις 4.073,24 μονάδες με ώθηση από τις τραπεζικές και τις ασφαλιστικές μετοχές, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq πρόσθεσε 1,32% στις 888,35 μονάδες.

Ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε κέρδη 1,26% και έκλεισε στις 50.911 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix ανήλθε στις 3.317 με +0,56%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε άνοδο 0,75% στις 8.835 μονάδες.