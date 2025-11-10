Στην Αίγυπτο ο Β. Κικίλιας για το Διεθνές Συνέδριο «TransMEA 2025»

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο κ. Κικίλιας θα συναντήσει τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Μεταφορών της Αιγύπτου, Kamel Al-Wazir.

Στο Κάιρο βρίσκεται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, για το Διεθνές Συνέδριο «TransMEA 2025», όπου θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης με συμμετέχοντες Υπουργούς από χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο κ. Κικίλιας θα συναντήσει τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Μεταφορών της Αιγύπτου, Kamel Al-Wazir, τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Karim Badawi, καθώς και ομολόγους του Υπουργούς άλλων χωρών.