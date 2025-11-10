Τσίπρας: «Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ» - Το βίντεο για την «Ιθάκη»

Το βιβλίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Βίντεο από την εκτύπωση του βιβλίου που εκδίδει ανάρτησε στα social media o Αλέξης Τσίπρας.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Οι μηχανές δουλεύουν στο "φουλ". Η "Ιθάκη" εκτυπώνεται και σε λίγες ημέρες θα είναι στα βιβλιοπωλεία. Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς».

Το βιβλίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση από τον πρόλογο του βιβλίου, «το βιβλίο δεν είναι μόνο μια κατάθεση εμπειριών». «Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ακουστεί και η δική μου φωνή. Η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια όπως την βίωσα. Η δική μου αλήθεια». Με αυτά τα λόγια ο πρώην πρωθυπουργός, έδωσε το στίγμα των όσων θα διαβάσουν οι αναγνώστες στο βιβλίο του «Ιθάκη».