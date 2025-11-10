Καλώδιο Ελλάδας - Αιγύπτου: Φθηνή «πράσινη» ενέργεια σε σταθερή βάση - Ενδιαφέρον από βιομηχανίες για τροφοδοσία

Όταν ολοκληρωθεί το GREGY, το 2030-2031, κάθε Μεγαβατώρα που θα εισάγεται στην Ελλάδα θα είναι έως και 20 ευρώ φθηνότερη από την εγχώρια χονδρεμπορική τιμή. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 24/7, χάρις στον ισχυρό και σταθερό άνεμο που πνέει στην περιοχή όπου θα αναπτυχθούν τα αιολικά πάρκα.

Σημαντική μείωση του εγχώριου ενεργειακού κόστους και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος θα επιφέρει η διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου, με την εισαγωγή φθηνής και «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας από το 2030-2031, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο. Είναι ενδεικτικό ότι μελέτη του φορέα υλοποίησης του έργου δείχνει πως οι εισαγωγές θα είναι έως και 20 ευρώ ανά Μεγαβατώρα φθηνότερες από το εγχώριο χονδρεμπορικό κόστος.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε «πράσινη» Μεγαβατώρα που θα εισάγεται μέσω του καλωδίου, θα έχει τιμή γύρω στα 55-62 ευρώ. Συγκριτικά, οι τιμές στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά θα κινούνται τότε στα επίπεδα των 70-75 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προοπτική εξασφάλισης τροφοδοσίας με προσιτά οικονομικό (και «πράσινο») ρεύμα έχει ήδη κινητοποιήσει εγχώριες βιομηχανίες. Έτσι, αρκετοί εγχώριοι ενεργοβόροι καταναλωτές έχουν προχωρήσει σε «κρούση» στον φορέα υλοποίησης του πρότζεκτ (την εταιρεία Elica του Ομίλου Κοπελούζου) για να διερευνήσουν το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του καλωδίου.

Συνεχή ροή «πράσινου» ρεύματος

Το μικρό οικονομικό κόστος οφείλεται τόσο στο προφίλ του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που θα παράγει την ενέργεια στην Αίγυπτο για το GREGY (ώστε αυτή να εισαχθεί στη συνέχεια), όσο και στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Στις ίδιες παραμέτρους οφείλεται το ότι η παραγωγή θα είναι συνεχής (και επομένως και η ροή ενέργειας μέσω του καλωδίου), ώστε οι εισαγωγές να μπορούν να καλύψουν φορτία βάσης.

Το χαρτοφυλάκιο θα έχει συνολική ισχύ 9 GW και θα εγκατασταθεί σε περιοχή η οποία έχει ήδη δεσμευθεί, έπειτα από συμφωνία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Θα αποτελείται κατά 75% από αιολικά και κατά 25% από φωτοβολταϊκά. Όσον αφορά τα αιολικά έργα, ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι στην περιοχή, λόγω του επίπεδου ανάγλυφού της, πνέουν ισχυροί και σταθεροί άνεμοι (με ταχύτητα πάνω από 9 μέτρα ανά δευτερόλεπτο).

Ως συνέπεια, θα υπάρχει άφθονη και σταθερή αιολική παραγωγή. Σημαντικό είναι μάλιστα ότι το αιολικό δυναμικό σε Αίγυπτο και Ελλάδα είναι συμπληρωματικό. Δηλαδή όποτε καταγράφει άπνοια στη χώρα μας, επικρατούν ισχυροί άνεμοι στην Αίγυπτο, και το αντίστροφο. Επομένως, η εισαγόμενη «πράσινη» ενέργεια θα ετεροχρονίζεται σε σχέση με την παραγωγή των εγχώριων μονάδων ΑΠΕ, ώστε από κοινού να εξασφαλίζουν ένα σταθερό προφίλ.

Ωριμάζει η διασύνδεση

Υπενθυμίζεται ότι το έργο, προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ, θα αποτελείται από 4 καλώδια που θα εκτείνονται σε μήκος σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων στην ανατολική Μεσόγειο. Τα αιολικά και ηλιακά πάρκα στην Αίγυπτο θα απαιτήσουν επενδύσεις έως και 8 δισ. ευρώ και η Κοπελούζος στοχεύει σε μια διεθνή κοινοπραξία εταιρειών για την ανάπτυξή τους. Όπως είχε δηλώσει στο Bloomberg ο Iωάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος Επιχειρηματικής Μονάδας ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας του ομίλου Κοπελούζου, για τις ΑΠΕ έχει ήδη υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την Infinity Power – μια κοινοπραξία μεταξύ της αιγυπτιακής Infinity και της Masdar του Άμπου Ντάμπι.

Το GREGY έχει ενταχθεί στον 1ο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ενεργειακά έργα κοινού και αμοιβαίου ενδιαφέροντος (PCI/PMI) καθώς και στα εμβληματικά έργα υποδομών του προγράμματος Global Gateway της Ε.Ε., γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Κομισιόν στον ρόλο που μπορεί να παίξει στην «πράσινη» στροφή του ενεργειακού μίγματος. Είναι ενδεικτικό ότι έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει 4,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Παράλληλα, αποτελεί εμβληματικό πρότζεκτ της ευρω-αιγυπτιακής συνεργασίας.

Με στόχο η τελική επενδυτική απόφαση για το έργο να ληφθεί το 2027, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη η Μελέτης Γραφείου (Desktop Study), που θα καθορίσει τη βέλτιστη χάραξη του υποθαλάσσιου καλωδίου, και η ολοκληρωμένη Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους και Τεχνικής Ανάλυσης (CBA και Τεχνική Ανάλυση). Οι δύο αυτές μελέτες θα αποτελέσουν την βάση προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την πραγματοποίηση των ερευνών βυθού, με βάση τις οποίες θα προσδιοριστεί η ακριβής όδευση του καλωδίου.