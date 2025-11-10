Νέος CEO στη Diageo - Ποιος αναλαμβάνει

Η μετοχή της Diageo κατρακυλά 32% φέτος.

Tov πρώην επικεφαλής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Tesco, Ντέιβ Λούις όρισε ως νέο διευθύνοντα σύμβουλό της η Diageo, επιδιώκοντας να βάλει φρένο στην πτώση της τιμής της μετοχής της. Ο Λούις αποχωρεί από τη θέση του προέδρου της Haleon και θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου.

Η κίνηση έρχεται στον απόηχο της υποβάθμισης του guidance για τις πωλήσεις και τα κέρδη του βρετανικού κολοσσού για το 2025, καθώς αντιμετωπίζει υποτονικές καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις των εμπορικών δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η μετοχή της Diageo κατρακυλά 32% φέτος, ενώ ο Λούις πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στην Unilever και είναι γνωστός στους βρετανικούς επιχειρηματικούς κύκλους για τον ρόλο του στην αναδιάρθρωση της Tesco.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατήργησε ορισμένα από τα τμήματα που δεν απέδιδαν, επαναπροσανατόλισε τον όμιλο στην κύρια δραστηριότητά του και αύξησε τα κέρδη και τις πωλήσεις.

Διετέλεσε πρόεδρος της εταιρείας καταναλωτικής υγειονομικής περίθαλψης Haleon από τότε που διαχωρίστηκε από τη βρετανική φαρμακευτική εταιρεία GSK Plc το 2022.