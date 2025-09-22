Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Ο Πούτιν προτείνει στον Τραμπ προσωρινή συμφωνία για έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να παρατείνει για ένα χρόνο την τελευταία συνθήκη για τον έλεγχο των εξοπλισμών μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας η οποία περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων για την κάθε πλευρά, αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει το ίδιο.

Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως New START, η οποία ορίζει το ανώτατο όριο πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και των πυραύλων που μπορούν να αναπτυχθούν στην ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τις μεταφέρουν, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

Ο Πούτιν είπε σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη συνθήκη για ένα χρόνο προς το συμφέρον της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και για να συμβάλλει στη τόνωση του διαλόγου την Ουάσιγκτον για την διάδοχη συνθήκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Ρωσία
ΗΠΑ
Πυρηνικά
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ντόναλντ Τραμπ

