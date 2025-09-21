Βουλγαρία: Το 2024 εκδόθηκαν πάνω από 8.800 βιβλία με σχεδόν 5,3 εκατ. αντίτυπα

Ανάμεσα στα βιβλία που εκδόθηκαν πέρυσι, η επιστημονική βιβλιογραφία είχε 2.256 τίτλους και κυκλοφορία 364.000 αντιτύπων, η μυθοπλασία για ενήλικες αντιπροσώπευε 3.024 τίτλους με 1.464.000 αντίτυπα.

Συνολικά 8.891 βιβλία και 5.297.385 αντίτυπα εκδόθηκαν το 2024 καθώς και 1.252 ολιγοσέλιδα έντυπα με 1.009.001 αντίτυπα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση εκδοτικής δραστηριότητας του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, αναφέρει ανάρτηση στο Facebook.

Ανάμεσα στα βιβλία που εκδόθηκαν πέρυσι, η επιστημονική βιβλιογραφία είχε 2.256 τίτλους και κυκλοφορία 364.000 αντιτύπων, η μυθοπλασία για ενήλικες αντιπροσώπευε 3.024 τίτλους με 1.464.000 αντίτυπα, η λαϊκή λογοτεχνία είχε 1.800 τίτλους και 875.000 αντίτυπα, τα εκπαιδευτικά βιβλία περιλάμβαναν 1.379 τίτλους με κυκλοφορία 2.362.000 αντιτύπων, η παιδική και εφηβική λογοτεχνία περιλάμβανε 1.331 τίτλους με 1.100.000 αντίτυπα.

Από το σύνολο των εκδόσεων, 7.545 βιβλία και ολιγοσέλιδα έντυπα εκδόθηκαν στη γλώσσα του πρωτοτύπου τους (συμπεριλαμβανομένης της βουλγαρικής), ενώ 2.598 ήταν μεταφράσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ