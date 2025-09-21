Συρία: Κοινοβουλευτικές εκλογές στις 5 Οκτωβρίου

Η Λαϊκή Συνέλευση (κοινοβούλιο) διαλύθηκε από τις νέες συριακές αρχές που προέρχονται από τον ισλαμιστικό συνασπισμό ο οποίος πήρε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Συρία θα πραγματοποιήσει τις πρώτες της κοινοβουλευτικές εκλογές υπό τη νέα διοίκηση στις 5 Οκτωβρίου, μετέδωσε σήμερα το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Εκλογές με έμμεση ψηφοφορία για την ανάδειξη μεταβατικού κοινοβουλίου στη Συρία θα διεξαχθούν στις 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη συνταγματική διακήρυξη που υιοθετήθηκε μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ», ανακοίνωσε σήμερα η συριακή εκλογική επιτροπή.

Το μελλοντικό κοινοβούλιο, το οποίο θα είναι αρμόδιο να ασκεί τα νομοθετικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου πέντε ετών, αναμένεται να έχει 210 μέλη: 140 διορισμένα από τοπικές επιτροπές που εποπτεύονται από την εκλογική επιτροπή και 70 διορισμένα απευθείας από τον προσωρινό πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 5 Οκτωβρίου "στις εκλογικές περιφέρειες των συριακών επαρχιών", δήλωσε η επιτροπή στο κανάλι της στο Telegram, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Ωστόσο, όπως είχε ανακοινωθεί στα τέλη Αυγούστου, η ψηφοφορία αναβλήθηκε επ' αόριστον στη Σουέιντα, ο πληθυσμός της οποίας είναι ως επί το πλείστον Δρούζοι --αυτή η νότια επαρχία έγινε πεδίο βίαιων επεισοδίων τον Ιούλιο-- και στις ελεγχόμενες επαρχίες από τους Κούρδους, Ράκα και Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία, λόγω των συνθηκών ασφαλείας και της πολιτικής κατάστασης.

Οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν στις 5 Οκτωβρίου είναι τα μέλη εκλογικών επιτροπών που θα έχουν οριστεί εκ των προτέρων από τις αρχές.

Ο τρόπος ανάδειξης του μελλοντικού κοινοβουλίου επικρίνεται από την αντιπολίτευση και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που καταγγέλλουν την υπερβολική συγκέντρωση των εξουσιών στα χέρια του προέδρου και την έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων της χώρας.

Σύμφωνα με τη συνταγματική διακήρυξη, το κοινοβούλιο θα έχει ανανεώσιμη θητεία δυόμισι ετών. Θα ασκεί τα νομοθετικά καθήκοντα μέχρι την υιοθέτηση μόνιμου Συντάγματος και τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Οι νέες αρχές στη Δαμασκό δηλώνουν ότι θέλουν να γυρίσουν σελίδα έπειτα από περισσότερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, να αποκαταστήσουν την ενότητα της χώρας και να προετοιμάσουν την υιοθέτηση μόνιμου Συντάγματος πριν από τη διεξαγωγή γενικών εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ