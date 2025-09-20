Πόσα χρήματα παίρνει η Τζένγκο για την 5η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο

Η Ελληνίδα ακοντίστρια με την 5η θέση αμείβεται με 9.350 ευρώ. Τι ανέφερε στις δηλώσεις της η 23χρονη πρωταθλήτρια.

Την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Τόκιο κατέλαβε η Ελίνα Τζένγκο, ενώ παρά το γεγονός πως δεν κατέκτησε κάποιο μετάλλιο, ενισχύει τα ελληνικά ταμεία.

Η 23χρονη πρωταθλήτρια πέτυχε εξαιρετική επίδοση για την Ελλάδα καθώς στην πρώτη της εμφάνιση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βρέθηκε στο Τοπ 5 με βολή στα 62,72μ.

Η Ελληνίδα ακοντίστρια με την 5η θέση αμείβεται με 9.350 ευρώ (11.000 δολάρια) όπως έχει γίνει γνωστό από τα χρηματικά έπαθλα που διαμοιράζει η World Athletics.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πόσα χρήματα παίρνει η Εθνική για το χάλκινο στο EuroBasket

Yπενθυμίζεται πως το χρυσό μετάλλιο φέρνει 59.550 ευρώ (70.000 δολάρια), το ασημένιο δίνει 29.800 ευρώ (35.000 δολάρια), το χάλκινο ισοδυναμεί με 18.700 ευρώ (22.000 δολάρια) και η 4η θέση λαμβάνει 13.600 ευρώ (16.000 δολάρια)

«Μπορώ να πω πως δεν μου αρέσει να εκφράζομαι έτσι για τον εαυτό μου, αλλά νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να φύγει έτσι από τα χέρια μου, ο τελικός έκλεισε με μέτρα που μπορούσα να ρίξω, δεν πτοούμαι, θα δουλέψω όσο πιο περισσότερο μπορώ για το επόμενο παγκόσμιο και θα το κερδίσω» ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

«Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς. Σήμερα μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο, είμαι σίγουρη. Ήμουν έτοιμη να ρίξω πολλά μέτρα. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, πρέπει να τα δεχτούμε όλα και να προχωρήσουμε. Θέλω να πω πως είμαι πανευτυχής για το ότι τελείωσε τη σεζόν υγιής, είμαι καλά και έτοιμη να ξεκινήσω την προπόνησή μου για την επόμενη σεζόν, ακόμη πιο δυνατή. Αυτό το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μου δίνει μόνο πείσμα για το επόμενο. Δεν με στεναχωρεί τόσο πολύ η θέση. Στα προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα δεν ήμουν καν στον τελικό, αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνω. Δεν μπορώ να είμαι αχάριστη, κέρδισα πάρα πολλούς αγώνες, έριξα πολλά μέτρα και σταθερά μέτρα. Δεν βγήκε εδώ, δεν πειράζει. Προχωράμε» πρόσθεσε.