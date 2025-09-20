Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό

Η Ελίνα Τζένγκο έκανε τεράστια προσπάθεια για να κατακτήσει ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν ιδανικό για την ίδια.

Την πέμπτη θέση στον κόσμο κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο η οποία αγωνίστηκε στον τελικό του ακοντισμού γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Η Ελίνα Τζένγκο στην πρώτη της προσπάθεια έφτασε στα 62,72 μ. ενώ στη δεύτερη προσπάθειά της έριξε 61.45μ. Στην τρίτη της προσπάθεια, έστειλε το ακόντιο στα 58.38μ, και μετά την ολοκλήρωσή της ήταν στην τέταρτη θέση.

Στην τέταρτη βολή της το ακόντιο «καρφώθηκε» στα 60.28μ και λίγο αργότερα η Λετονή Σιετίνα την “πέταξε” στην πέμπτη θέση. Στην πέμπτη βολή, έστειλε το ακόντιο χαμηλά και γι’ αυτό έπειτα την έβγαλε άκυρη.

Στην έκτη και τελευταία της βολή, η Τζένγκο έστειλε το ακόντιο στα 60.12μ και έτσι παρέμεινε στην εξαιρετική πέμπτη θέση.

Η εμφάνιση αυτή αποτελεί μεγάλη διάκριση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια καθώς κατάφερε στην πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα να βρεθεί ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου.