Σουδάν: Ο πρωθυπουργός Ιντρίς ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες στον ΟΗΕ

Οι διεθνείς πρωτοβουλίες με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον τακτικό στρατό και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) παραμένουν ως τώρα χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Ο σουδανός πρωθυπουργός Καμίλ Ιντρίς αναχώρησε αεροπορικώς χθες Σάββατο για τη Νέα Υόρκη, όπου, κατά πηγές στην κυβέρνησή του, προγραμματίζει να συναντηθεί ιδίως με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, για συνομιλίες σχετικά με πιθανή κατάπαυση του πυρός και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα όπου μαίνεται πόλεμος από την άνοιξη του 2023.

Οι διεθνείς πρωτοβουλίες με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον τακτικό στρατό και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) παραμένουν ως τώρα χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Οι μάχες αντίθετα έχουν κλιμακωθεί στην περιοχή Κορντοφάν (νότια), εγείροντας φόβους πως θα επαναληφθούν φρικαλεότητες όπως αυτές που διαπράχθηκαν όταν καταλήφθηκε η Ελ Φάσερ από τις ΔΤΥ στα τέλη του Οκτωβρίου -- υπάρχουν πολλές συγκλίνουσες μαρτυρίες για σφαγές, λεηλασίες, βιασμούς...

Στη Νέα Υόρκη, ο κ. Ιντρίς θα συναντηθεί με τον κ. Γκουτέρες στο πλαίσιο της προσπάθειας να «τερματιστεί (...) η ανθρωπιστική κρίση που επιδεινώνεται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στη σουδανική κυβέρνηση, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι συνομιλίες σκοπό θα έχουν να «διευκολυνθεί η πρόσβαση στη βοήθεια» και να επαναβεβαιωθεί η δέσμευση της σουδανικής κυβέρνησης σε οδικό χάρτη για «κατάπαυση του πυρός υπό τον όρο ότι οι ΔΤΥ θα αποσυρθούν από περιοχές και πόλεις που ελέγχουν», ανέφερε σύμβουλος του πρωθυπουργού, ο Μοχάμεντ Άμπντελ Καντέρ.

Ο κ. Γκουτέρες ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες και με τις δυο εμπόλεμες πλευρές, χωρίς να διευκρινίσει πότε.

Τον Νοέμβριο, η βούληση που έδειξε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει πρωτοβουλία για να τερματιστεί ο πόλεμος αυτός ώθησε κάποιος να εκφράσουν ελπίδες για πρόοδο. Όμως ως αυτό το στάδιο διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με την ομάδα μεσολαβητών που είναι γνωστή ως Quad (τετραμερής) και συμπεριλαμβάνει την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έφεραν κάτι.

Από τα μέσα του Απριλίου του 2023 στο Σουδάν, την τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Αφρικής, μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό, που ελέγχει το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της επικράτειας, και τις ΔΤΥ, κυρίαρχες στο δυτικό τμήμα και σε κάποιους τομείς του νότου.

Στην ένοπλη σύρραξη αυτή έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν ξεριζωθεί πάνω από δώδεκα εκατομμύρια κάτοικοι κι έχουν υποστεί πελώρια καταστροφή οι υποδομές, προκαλώντας αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ