Δυτική Όχθη: Δυο Παλαιστίνιοι νεκροί από επίθεση του ισραηλινού στρατού

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του έκανε λόγο για επιχειρησιακή δραστηριότητα στην Καμπατία, όπου «τρομοκράτης πέταξε τούβλο προς την κατεύθυνση στρατιωτών, που ανταπέδωσαν ανοίγοντας πυρ και εξάλειψαν τον τρομοκράτη».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι σκότωσε δυο Παλαιστίνιους στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, υποστηρίζοντας ότι ο ένας εκσφενδόνισε τούβλο και ο άλλος «εκρηκτικό» μηχανισμό εναντίον στοιχείων του.

Στην κοινότητα Καμπατία, νότια της Τζενίν, έφηβος 16 ετών υπέκυψε «στο τραύμα που υπέστη από σφαίρα των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής», μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Νωρίτερα, το πρακτορείο μετέδωσε πως ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν και αναπτύχθηκαν στο χωριό.

«Ταυτόχρονα», σύμφωνα με τον στρατό, σε άλλη επιχείρηση, στην περιοχή της κοινότητας Σιλάτ αλ Χαρίτια, δυτικά της Τζενίν, «τρομοκράτης πέταξε εκρηκτικό (σ.σ. μηχανισμό) προς την κατεύθυνση στρατιωτών, που ανταπέδωσαν ανοίγοντας πυρ και εξάλειψαν τον τρομοκράτη».

Το WAFA ανέφερε ότι επρόκειτο για νεαρό 22 ετών που σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε «από σφαίρα στον κορμό κατά τη διάρκεια επιδρομής των δυνάμεων κατοχής στην κοινότητα».

«Και στα δυο συμβάντα» δεν υπήρξε τραυματισμός στις τάξεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους.

Η Δυτική Όχθη τελεί υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967. Ήδη σε υψηλό επίπεδο, η βία στην περιοχή αυτή εξερράγη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την αιματηρή έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο τη 10η Οκτωβρίου.

Έκτοτε πάνω από χίλιοι Παλαιστίνιοι, μέλη ενόπλων οργανώσεων αλλά και πολλοί άμαχοι, σκοτώθηκαν σε εφόδους στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ