Ένα τάνκερ που κατευθυνόταν στη Βενεζουέλα προσπάθησαν να αναχαιτίσουν οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στην Καραϊβική ένα πλοίο που προσέγγιζε τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο του αποκλεισμού που εφαρμόζει η Ουάσινγκτον στα δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Καράκας, μεταδίδουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το τάνκερ αυτό είναι το Bella 1, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ από το 2024, για τους φερόμενους δεσμούς του με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο TankerTrackers, κατευθυνόταν στη Βενεζουέλα και δεν μεταφέρει φορτίο.

«Η αμερικανική ακτοφυλακή παρακολουθεί ενεργά ένα πλοίο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις (...) και συμμετέχει στην παράνομη παραβίαση των κυρώσεων από τη Βενεζουέλα. Φέρει ψευδή σημαία και σε βάρος του έχει εκδοθεί δικαστική εντολή κατάσχεσης» είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, οι αμερικανικές δυνάμεις προσέγγισαν αργά το βράδυ του Σαββάτου το πλοίο και προσπάθησαν να το αναχαιτίσουν, αφού έλαβαν ένταλμα από ομοσπονδιακό δικαστήριο. Το τάνκερ όμως συνέχισε την πορεία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ