Ο Ουκρανός διαπραγματευτής θα συναντηθεί και πάλι με την αμερικανική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι
Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα συναντήσουν επίσης σήμερα, για δεύτερη φορά, τον εκπρόσωπο της Ρωσίας Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ ανακοίνωσε σήμερα ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί εκ νέου σήμερα με τους Αμερικανούς εκπροσώπους στο Μαϊάμι, όπου βρίσκονται από την Παρασκευή για συνομιλίες γύρω από τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Τρίτη ημέρα εργασίας. Σήμερα, με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Άντριι Γκνάτοφ, θα έχουμε άλλη μια συνάντηση με την αμερικανική πλευρά» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram. «Εργαζόμαστε εποικοδομητικά και ουσιατικά. Αναμένουμε περαιτέρω πρόοδο και πρακτικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

