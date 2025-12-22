Εντυπωσιακά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από την έναρξη της λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος καμερών στην Αττική.

Από την Τρίτη έως μέχρι την Παρασκευή, η κάμερα που έχει τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Συγγρού έχει καταγράψει περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις χρήσης κινητού τηλεφώνου και ζώνης. Επιπλέον, έχουν σημειωθεί περίπου 800 παραβάσεις ορίου ταχύτητας σε τομέα με ανώτατο όριο τα 90km/h. Άλλες σοβαρές παραβάσεις περιλαμβάνουν 480 παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη στη Λ. Μεσογείων-Χαλανδρίου και 285 παραβάσεις στη Λ. Βουλιαγμένης-Τήνου.

Η πιλοτική εγκατάσταση καμερών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα σε οκτώ σημεία υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική, μετά από υπόδειξη της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Πρόκειται για τις πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που εγκαθίστανται στους δρόμους της Αττικής, με τον σχεδιασμό τους να εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι οποίες το επόμενο διάστημα θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας.

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι μοναδικές κάμερες AI (και ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), περιλαμβάνουν το Δήμο Αθηναίων στο Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής στη Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου, καθώς και περιοχές όπως η Ραφήνα και η Καλλιθέα. Συνοπτικά:

Δήμος Αθηναίων - Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής - Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου - Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας - Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης - Λ. Ποσειδώνος και Ερμού

Δήμος Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού - Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

«Με τη μεταρρύθμιση για την οδική ασφάλεια επιλέγουμε συνειδητά να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Πρόκειται για μια από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και μια πολιτική απόφαση με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο: να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Ξεκινήσαμε ήδη πιλοτικά με την εγκατάσταση καμερών σε οκτώ σημεία υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική, οι οποίες καταγράφουν κρίσιμες και αποδεδειγμένα επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η χρήση κινητού, η μη χρήση ζώνης και κράνους. Οι κάμερες είναι εμφανείς, λειτουργούν με σαφείς κανόνες και στόχο έχουν να αποτρέψουν την παράβαση. Αυτή η πρώτη παρέμβαση συνδέεται οργανικά με το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης: τη δημιουργία του "Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων". Ένα σύστημα που θα ενοποιεί, θα διασταυρώνει και θα διαχειρίζεται ψηφιακά τις παραβάσεις, γρήγορα και με διαφάνεια, τερματίζοντας τις καθυστερήσεις και τον κατακερματισμό του παρελθόντος. Δεν υιοθετούμε μια λογική τιμωρίας. Αντιθέτως, μαζί με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, επενδύουμε στην πρόληψη και στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς. Θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους και εφαρμόζονται με δίκαιο και σύγχρονο τρόπο», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Οι κάμερες αυτές, όπως και οι υπόλοιπες όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο του διαγωνισμού, θα «κουμπώσουν» στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει έως το Πάσχα.

Μέσω των καμερών θα καταγράφονται σημαντικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

Η ένταση των ελέγχων αποσκοπεί στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την οδική ασφάλεια.

Η κεντρική διάσταση της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σύστημα αυτό θα διασυνδέει δεδομένα ελέγχου από φορητές συσκευές και κάμερες παρακολούθησης, προσφέροντας αυτοματοποιημένη καταγραφή και επεξεργασία παραβάσεων.

Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και χρονικά μεταδεδομένα, με κρυπτογραφημένη διαβίβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις τους μέσω ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή μέσω μηνυμάτων και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων.

Το νέο δίκτυο καμερών θα φτάσει συνολικά τις 2.500, με 2.000 σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας και 500 σε λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων. Η Περιφέρεια Αττικής, επίσης, θα εγκαταστήσει 388 κάμερες, οι οποίες θα «κουμπώσουν» στο Ε.Η.Σ., μαζί και με εκείνες που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Αττική οδό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγμένη τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων με τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέπει την κατηγοριοποίηση παραβάσεων και θα συμβάλλει στην ταχύτερη αναγνώριση των παραβατών. Ανάλογα, η ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης θα γίνεται άμεσα με την καταγραφή παραβάσεων, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας στους δρόμους.

Η εφαρμογή του μέτρου θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην καθημερινότητα των πολιτών, με πιο διαφανείς διαδικασίες καταγραφής παραβάσεων και ισχύς των προστίμων. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των προστίμων τους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Επίσης, το νέο σύστημα θα ελαφρύνει το «φορτίο» των αστυνομικών αρχών, επιτρέποντας τη μεγαλύτερη εστίαση στην αστυνόμευση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, το νέο πλαίσιο διασφαλίζει τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, η οποία σήμερα είναι κάτω από 10% κατά τον πρώτο χρόνο, με στόχο τα έσοδα των Δήμων όχι μόνο να παραμένουν απολύτως ακέραια, αλλά και να εισπράττονται πραγματικά.

Το Ε.Η.Σ. θα διαθέτει ανοικτά δεδομένα, απολύτως ανωνυμοποιημένα, ώστε φορείς, ερευνητές και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμη πληροφορία για τον σχεδιασμό πολιτικών οδικής ασφάλειας. Ένας από τους κύριους στόχους άλλωστε, είναι η ενίσχυση της κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην κοινωνία. Δραστηριότητες ενημέρωσης, εκπαιδευτικές καμπάνιες και σεμινάρια θα καλλιεργήσουν μια νέα νοοτροπία γύρω από την οδική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ