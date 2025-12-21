Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Ενέκρινε τη δημιουργία 19 ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Ενέκρινε τη δημιουργία 19 ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη
Οι ισραηλινές αρχές ενέκριναν τη δημιουργία 19 ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας σε 69 τον συνολικό αριθμό των οικισμών.

Οι ισραηλινές αρχές ενέκριναν τη δημιουργία 19 ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας σε 69 τον συνολικό αριθμό των οικισμών που έχουν λάβει πράσινο φως τα τρία τελευταία χρόνια, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Η πρόταση του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς να δηλώσουν και να επισημοποιήσουν 19 νέους οικισμούς στην Ιουδαία και Σαμάρεια (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη) εγκρίθηκε από το συμβούλιο» ασφαλείας της κυβέρνησης, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες Τύπου του Σμότριτς.

«(...) εμποδίζουμε την ίδρυση ενός τρομοκρατικού παλαιστινιακού κράτους. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε, να οικοδομούμε και να εγκαθιστάμεθα στη γη των προγόνων μας», πρόσθεσαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Άδεια: Τι γίνεται αν δεν την πάρεις εντός του έτους - Τι αλλάζει από το 2026 και τι μπορεί να απαιτήσεις από τον εργοδότη

Λιανεμπόριο: Οι ξένες αλυσίδες που αναδιαμορφώνουν το σύγχρονο shopping

Φθηνή θέρμανση στο εξοχικό: Τρόποι για να μην «καίει» χρήματα τον χειμώνα

tags:
Ισραήλ
Δυτική Όχθη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider