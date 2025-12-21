ΗΠΑ: Διακοπή ρεύματος στο Σαν Φρανσίσκο - Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση περίπου 95.000 πελατών

Οι δημοτικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς μερικοί φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν και έχει διαταραχθεί το δίκτυο των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Η ηλεκτροδότηση περίπου 95.000 πελατών στο Σαν Φρανσίσκο αποκαταστάθηκε, ύστερα από διακοπή ρεύματος που είχε βυθίσει χθες, Σάββατο, το βράδυ στο σκοτάδι περίπου 130.000 κατοίκους της πόλης, ανακοίνωσε σήμερα η βασική εταιρεία παροχής ρεύματος της πόλης αυτής στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

"Τα συνεργεία είχαν αποκαταστήσει την παροχή ρεύματος σε περίπου 95.000 πελάτες ως τις 11 μμ του Σαββάτου (09:00 ώρα Ελλάδος σήμερα), ενώ γύρω στους 35.000 παραμένουν χωρίς ρεύμα", διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Pacific Gas & Electric Company, η οποία είχε προβλέψει σε προηγούμενη ανακοίνωσή της ότι "μέσα στη νύχτα" αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και για τους υπόλοιπους που δεν είχαν ρεύμα λόγω, όπως είχε διευκρινίσει νωρίτερα, "βλάβης στο Σαν Φρανσίσκο".

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ντάνιελ Λούρι, η διακοπή ρεύματος προκλήθηκε από πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεγάλο μέρος της πόλης και τεχνολογικού κόμβου στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, που έχει πάνω από 800.000 κατοίκους, είχε βυθιστεί στο σκοτάδι, με το μπλακάουτ να διαταράσσει τη λειτουργία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, προτού αρχίσει να αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην πόλη.

Ορισμένες περιοχές του Σαν Φρανσίσκο είχαν καλυφθεί από ομίχλη και πολλά καταστήματα αναγκάστηκαν να κλείσουν εν μέσω των χριστουγεννιάτικων αγορών, σύμφωνα με την εφημερίδα The San Francisco Chronicle.

Η απότομη μείωση του αριθμού των πελατών μερικές μόνον μέρες πριν από τα Χριστούγεννα ήταν "καταστροφική" για τα καταστήματα, δήλωσε στην εφημερίδα ο υπεύθυνος καταστήματος οικιακών ειδών.

"Ξέρω ότι η μέρα αυτή ήταν δύσκολη", σημείωσε ο δήμαρχος σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X από το κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης της πόλης. Οι δημοτικές αρχές είχαν ζητήσει προηγουμένως από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

"Είναι μια πρόοδος (σ.σ.: η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος), αλλά για όσους από εσάς δεν έχετε ρεύμα, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είσαστε ασφαλείς, ελέγξτε ότι οι γείτονές σας είναι καλά", πρόσθεσε.

Η αστυνομία, η πυροσβεστική και δημοτικοί αξιωματούχοι κινητοποιήθηκαν, ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους αν είναι δυνατό, συνέχισε, προσθέτοντας ότι λόγω της βλάβης διακόπηκε η λειτουργία πολλών φωτεινών σηματοδοτών και τροχονόμοι τοποθετήθηκαν σε σταυροδρόμια για τον έλεγχο της κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ