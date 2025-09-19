Προκηρύξεις δύο διαγωνισμών για προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα

Δημοσιεύτηκαν δύο νέες προκηρύξεις διαγωνισμών για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ειδικών καθηκόντων, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δημοσιεύτηκαν δύο νέες προκηρύξεις διαγωνισμών για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ειδικών καθηκόντων, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στον πρώτο διαγωνισμό, προκηρύσσονται θέσεις για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα των εξής ειδικοτήτων:

Δέκα (10) ιδιώτες ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Υποπυραγού, κατηγορίας Χειριστών Ελικοπτέρων.

ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Υποπυραγού, κατηγορίας Έξι (6) ιδιώτες ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Υποπυραγού, κατηγορίας Χειριστών Αεροπλάνων.

ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Υποπυραγού, κατηγορίας Τρεις (3) ιδιώτες ως Υπαξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, κατηγορίας Μηχανικών Τεχνικών Εναερίων Μέσων (ελικοπτέρων – αεροπλάνων).

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα είκοσι (20) ιδιωτών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Πυραγού, κατηγορίας Υγειονομικών με ειδικότητα Ιατρών.

Οι προκηρύξεις αυτές αποτελούν σημαντικό βήμα μετά την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου «Πλαίσιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Διατάξεις για την πολιτική προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα», στοχεύοντας στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε κρίσιμους τομείς, όπως οι εναέριες επιχειρήσεις και η παροχή υγειονομικής υποστήριξης στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προκηρύξεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δείτε τις προκηρύξεις: