Παραβίαση κανόνων και σύγκρουση συμφερόντων: Εκτός Κομισιόν Εσθονός αξιωματούχος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέλυσε τον ανώτερο αξιωματούχο Χένρικ Χολολέι, έπειτα από εσωτερική έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παραβίασε υπηρεσιακούς κανόνες, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico. Ο Χολολέι, υπήκοος Εσθονίας, είχε τεθεί υπό έρευνα για φερόμενες παραβάσεις που αφορούσαν σύγκρουση συμφερόντων, διαφάνεια, αποδοχή δώρων (που φέρεται να έλαβε από το Κατάρ) και διαχείριση εγγράφων.

«Είμαι απογοητευμένος, αλλά αποδέχομαι την απόφαση της Επιτροπής και χαίρομαι που αυτή η μακρά διαδικασία έφτασε επιτέλους στο τέλος της», δήλωσε ο ίδιος στο Politico. Ο Χολολέι είχε διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ και πιο πρόσφατα κατείχε τη θέση του συμβούλου Hors Classe στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συμπράξεων της Επιτροπής. Στις 21 Μαρτίου 2025 ενημερώθηκε επισήμως ότι κινείται εναντίον του εσωτερική πειθαρχική διαδικασία.

Οι κατηγορίες βασίστηκαν σε εμπιστευτικά πορίσματα έρευνας του 2023 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία ξεκίνησε μετά από αποκαλύψεις του Politico. «Με βάση τα ευρήματα της έρευνας της OLAF και την πειθαρχική διαδικασία, το Κολέγιο των Επιτρόπων αποφάσισε την απομάκρυνση του ανώτερου αξιωματούχου από τη θέση του», ανέφερε αξιωματούχος της Επιτροπής με γνώση της υπόθεσης.

Σε δηλώσεις της, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Χένα Βίρκουνεν, επιβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκε πειθαρχική διαδικασία εις βάρος ανώτερου στελέχους, χωρίς να τον κατονομάσει. Τρεις αξιωματούχοι της Επιτροπής επιβεβαίωσαν στο Politico ότι πρόκειται για τον Χολολέι, ενώ δύο εξ αυτών και ένας ακόμη αξιωματούχος επιβεβαίωσαν την απόλυσή του. Όλοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της εμπιστευτικότητας της υπόθεσης. «Η διαδικασία κατέδειξε ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος παραβίασε τους ισχύοντες κανόνες», δήλωσε η Βίρκουνεν, προσθέτοντας ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων αποφάσισε την επιβολή «κατάλληλων και αναλογικών μέτρων».