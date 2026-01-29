Κτηματολόγιο: Ολοκληρώθηκε σε Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα

Ακόμα 327.290 ιδιοκτησίες και 360.805 δικαιώματα εντάσσονται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. «Συνεχίζουμε απλά, ψηφιακά, αποτελεσματικά!».

Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας εντάσσει το σύνολο των ακινήτων στις περιοχές αυτές στο ψηφιακό σύστημα του Κτηματολογίου. Η ένταξη των τελευταίων περιοχών σε καθεστώς οριστικής λειτουργίας από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου σηματοδοτεί την ενσωμάτωση ακόμα 327.290 ιδιοκτησιών και 360.805 δικαιωμάτων στην κτηματολογική βάση, επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση σε έναν σύγχρονο τρόπο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Πλέον κάθε συναλλαγή, από την αναζήτηση στοιχείων μέχρι την ηλεκτρονική κατάθεση πράξεων και την έκδοση εγγράφων, πραγματοποιείται ψηφιακά, με ταχύτητα, διαφάνεια και ασφάλεια, αφήνοντας πίσω τις καθυστερήσεις και τις αβεβαιότητες του παρελθόντος.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου σε αυτές τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες αποτελεί δέσμευση που έγινε πράξη. Στόχος μας είναι η προστασία της ιδιοκτησίας και η απλοποίηση της καθημερινότητας των πολιτών με εύκολες διαδικασίες που αφήνουν τη γραφειοκρατία στο παρελθόν. Αυτή η αλλαγή σελίδας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την αφοσίωση του προσωπικού μας και τον επαγγελματισμό όλων των συνεργατών του Κτηματολογίου, που εργάζονται με συνέπεια για να υλοποιηθεί αυτή η σπουδαία εθνική μεταρρύθμιση».

Τι πρέπει να γνωρίζουν πολίτες και επαγγελματίες

Από εδώ και στο εξής, όλες οι συναλλαγές με το Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά.

Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων (πλην ειδικών περιπτώσεων) μόνο ψηφιακά.

Ψηφιακή διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους (εγγραφή προσημείωσης, εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών).

Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.

Ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από τη Δημόσια Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

Αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μόνο ψηφιακά.

Έρευνα στην κτηματολογική βάση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24/7 ψηφιακά.

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – Καμία φυσική κατάθεση εγγράφων.

Κατάργηση μεγαροσήμων στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά.

Αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές (e-banking & POS).

Ωράριο λειτουργίας για επιτόπια έρευνα: 08:30 – 13:30 (ενιαία σε όλη τη χώρα).

Η πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αναβαθμίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών, προσφέροντας ταχύτητα και διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Οι διαδικασίες απλοποιούνται, ενισχύοντας την αξιοπιστία του συστήματος. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο μετεξελίσσεται σε έναν σύγχρονο, ψηφιακό σύμμαχο του πολίτη, ανταποκρινόμενο με συνέπεια στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Δήμος Αρταίων: α) Δημοτική Ενότητα Αμβρακικού, β) Δημοτική Ενότητα Αρταίων (Δημοτική Κοινότητα Κωστακιών και Τοπικές Κοινότητες Κεραματών, Λιμίνης), γ) Δημοτική Ενότητα Βλαχέρνας (Τοπικές Κοινότητες Γραμμενίτσης, Κορφοβουνίου, Γριμπόβου), δ) Δημοτική Ενότητα Ξηροβουνίου (Τοπικές Κοινότητες Ροδαυγής, Πιστιανών, Φανερωμένης, Σκούπας ή Καρυδέας, Δαφνωτής, Αμμοτόπου), ε) Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης (Τοπικές Κοινότητες Αγίου Σπυρίδωνος, Ρόκκας, Καλοβάτου, Κιρκιζατών)

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Δήμος Νικολάου Σκουφά: α) Δημοτική Ενότητα Αράχθου, β) Δημοτική Ενότητα Κομμένου, γ) Δημοτική Ενότητα Κομποτίου, δ) Δημοτική Ενότητα Πέτα (Τοπικές Κοινότητες Μεγάρχης, Μαρκινιάδας)

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Δήμος Ζηρού: α) Δημοτική Ενότητα Ανωγείου, β) Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού (Τοπικές Κοινότητες Γαλατά, Μελιανών, Νικολιτσίου, Παππαδατών, Άσσου, Πολυσταφύλου, Ριζοβουνίου), γ) Δημοτική Ενότητα Κρανέας, δ) Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος (Τοπικές Κοινότητες Δρυοφύτου, Κερασώνος, Κλεισούρας, Αγίου Γεωργίου, Γυμνοτόπου, Παναγίας)

Δήμος Πάργας

Δήμος Πρέβεζας: α) Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου, β) Δημοτική Ενότητα Λούρου (Τοπικές Κοινότητες Ρευματιάς, Νέου Σφηνωτού ή Σφηνωτού, Σκιαδά, Λούρου, Κοτσανοπούλου, Βρυσούλας, Τρικάστρου, Ωρωπού, Άνω Ράχης), γ) Δημοτική Ενότητα Πρεβέζης (Τοπικές Κοινότητες Φλαμπούρων, Μιχαλιτσίου, Μύτικα, Νικοπόλεως ή Σμυρτούλας)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Δήμος Λευκάδος: α) Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων, β) Δημοτική Ενότητα Ελλομένου (Τοπικές Κοινότητες Βλυχού, Κατωχωρίου, Νεοχωρίου, Χαραδιατίκων, Πόρου, Φτερνού), γ) Δημοτική Ενότητα Καλάμου, δ) Δημοτική Ενότητα Καρυάς (Τοπική Κοινότητα Εγκλουβής), ε) Δημοτική Ενότητα Καστού, στ) Δημοτική Ενότητα Λευκάδος (Τοπικές Κοινότητες Καλαμιτσίου, Αγίου Νικήτα), ζ) Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών (Τοπικές Κοινότητες Εξανθείας, Δρυμώνος)

Δήμος Μεγανησίου

Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου

Υποκατάστημα Άρτας

Μάρκου Μπότσαρη 10, ΤΚ 47132, Άρτα

Τηλ.: 2681306905

Υποκατάστημα Πρέβεζας

Λεωφ. Ιωαννίνων 19, ΤΚ 48100, Πρέβεζα

Τηλ.: 2682022784

Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων

Υποκατάστημα Λευκάδας

Φιλοσόφων ΟΤ:493, Θέση Περιβόλια Φύσσες, ΤΚ 31100, Λευκάδα

Τηλ.: 2645022603

Υποστήριξη: support.ktimatologio.gr