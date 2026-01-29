Η Ουκρανία σε συνεργασία με τη SpaceX για να μπλοκάρει τη χρήση του Starlink από ρωσικά drones

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας συνεργάζεται με την SpaceX για να επιλύσει το ζήτημα της χρήσης από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη του δορυφορικού διαδικτυακού συστήματος Starlink.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία δορυφόρων SpaceX για να επιλύσει το ζήτημα της χρήσης από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη του δορυφορικού διαδικτυακού συστήματος Starlink, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φιόντοροφ μετά από πρόσφατες αναφορές για εντοπισμό Starlinks σε ρωσικά UAV μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία.

Η δήλωση έγινε αφότου ένας σύμβουλος του υπουργείου Άμυνας εξέφρασε ανησυχίες ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το Starlink, το οποίο είναι σχεδόν απρόσβλητο από τις παραδοσιακές παρεμβολές σήματος, για να πλοηγήσει δικά της drones και να τα κετευθύνει σε ουκρανικούς στόχους.

«Είμαστε ευγνώμονες στην πρόεδρο της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, και προσωπικά στον Έλον Μασκ, για την ταχεία ανταπόκριση και την έναρξη των εργασιών για την επίλυση της κατάστασης», έγραψε ο Μιχαήλο Φιόντοροφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Σερχιι Μπεσκρέστνοφ, νεοδιορισμένος σύμβουλος του Φιόντοροφ, είχε δημοσιεύσει προηγουμένως πολλές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες από τα συντρίμμια ρωσικών drones μεγάλης εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων των Shaheds, που είχαν πρόσβαση σε δορυφόρους Starlink.

Σήμερα ο Μπεσκρέστνοφ δήλωσε ότι υπήρξαν «εκατοντάδες» περιπτώσεις όπου ρωσικά drones με δυνατότητα πρόσβασης στο Starlink είχαν επιτεθεί σε ουκρανικούς στόχους.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί δεκάδες χιλιάδες συστήματα της υπηρεσίας Starlink για επικοινωνία στο πεδίο της μάχης και για την πλοήγηση drones. Προτιμώνται για τη σταθερή σύνδεσή τους στο πεδίο της μάχης και για την αντοχή τους σε παρεμβολές σήματος του εχθρού.

Η SpaceX ενεργοποίησε την υπηρεσία Starlink πάνω από την Ουκρανία το 2022, αφού το Κίεβο ζήτησε βοήθεια τις πρώτες ημέρες μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας. Η εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες Starlink στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ