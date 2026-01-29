Η Κίνα μειώνει στο 5% τους δασμούς στο σκωτσέζικο ουίσκι

Η απόφαση έρχεται έπειτα από συνομιλίες που είχαν ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Η μείωση των δασμών είναι μια ώθηση για ένα από τα πιο πολύτιμα εξαγώγιμα προϊόντα της Βρετανίας σε μια κρίσιμη αγορά που αναμένεται να φθάσει τα 250 εκατ. λίρες για πέντε χρόνια για τους εξαγωγείς βρετανικού ουίσκι.

Ο Στάρμερ συζήτησε τη μείωση των δασμών στο ουίσκι στις συνομιλίες που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Σι στο Πεκίνο, καθώς επιδιώκει οικονομικά οφέλη παρά τις διαφωνίες σε άλλους τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η βιομηχανία ουίσκι της Σκωτίας είναι ένα υψηλής αξίας εξαγώγιμο προϊόν που η Βρετανία προσπαθεί να προωθήσει σε εμπορικές συμφωνίες. Μια συμφωνία ορόσημο ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία που επισφραγίστηκε πέρυσι οδήγησε σε μείωση των δασμών στο 75% από 150% αρχικά, με μείωση σε 40% μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Όμως οι προσπάθειες να μειωθεί ή να εξαιρεθεί η βιομηχανία από τους δασμούς των ΗΠΑ δεν έχουν αποδώσει πολλά. Το 2024 η Κίνα ήταν η 10η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για το σκωτσέζικο ουίσκι, ενώ η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά σε όρους αξίας.