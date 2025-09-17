Η ΕΕΕΠ επενδύει στη διεθνή τεχνογνωσία: Νέα ανανέωση συνδρομής στην Vixio Gambling Compliance

Η εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων αποτελεί πολυσύνθετο έργο που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των διεθνών κανόνων.

Η εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων αποτελεί πολυσύνθετο έργο που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των διεθνών κανόνων. Για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η πρόσβαση σε αξιόπιστη, διαρκώς επικαιροποιημένη πληροφόρηση για το διεθνές ρυθμιστικό περιβάλλον αποτελεί κρίσιμο εργαλείο - όχι μόνο για την αποτελεσματική άσκηση ελέγχου, αλλά και για τη στρατηγική τοποθέτηση της Ελλάδας ως σύγχρονου, θεσμικά ώριμου κόμβου στον παγκόσμιο χάρτη παιγνίων.

Από την ανίχνευση επενδυτικών ευκαιριών μέχρι την εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα συμμόρφωσης και την προστασία των παικτών, η ΕΕΕΠ επιδιώκει διαρκώς την ενίσχυση των γνώσεων της γύρω από τις κανονιστικές εξελίξεις παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε η ανανέωση της ετήσιας συνδρομής της ΕΕΕΠ στην εξειδικευμένη Τράπεζα Πληροφοριών «Vixio Gambling Compliance», για το χρονικό διάστημα 30 Σεπτεμβρίου 2025 έως 29 Σεπτεμβρίου 2026, με δικαίωμα πρόσβασης για έως εννέα (9) χρήστες.

Με τη Vixio, η ΕΕΕΠ αποκτά ένα «στρατηγικό παρατηρητήριο» για τις εξελίξεις σε real time, παρακολουθώντας πολιτικές, νομοθεσίες και πρακτικές συμμόρφωσης που επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον της διεθνούς αγοράς τυχερών παιγνίων.

Από το «παρατηρείν» στο «προβλέπειν»

Η επένδυση στη Vixio δεν αφορά απλώς πρόσβαση σε πληροφορίες, αλλά στην καθημερινή παρακολούθηση ρυθμιστικών εξελίξεων σε πάνω από 180 διεθνείς αγορές, μέσω προηγμένων εργαλείων. Από την ανάλυση κανονιστικών τάσεων έως τη διαχείριση κινδύνων συμμόρφωσης, η πλατφόρμα παρέχει στην ΕΕΕΠ ένα στρατηγικό πλεονέκτημα: να προβλέπει, να συγκρίνει, και να ανταποκρίνεται γρήγορα σε μεταβολές του παγκόσμιου regulatory περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η ΕΕΕΠ ενισχύει το επιχειρησιακό της σχέδιο με στοχευμένες ενέργειες εξωστρέφειας, συμμετοχή σε διεθνή fora, αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών και συνεργασία με αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού.

Συνεχής μετάβαση προς την «Έξυπνη Ρυθμιστική Αρχή»

Η στρατηγική αυτή δεν είναι αποσπασματική. Η ανανεωμένη συνεργασία με την Vixio ακολουθεί την περσινή συνδρομή και ενισχύει την ψηφιακή ικανότητα της ΕΕΕΠ, στοχεύοντας:

Στη μείωση του παράνομου τζόγου μέσα από έγκαιρη πληροφόρηση

Στην προσέλκυση διεθνών παρόχων με σταθερό και ανταγωνιστικό πλαίσιο

Στην αναβάθμιση του εποπτικού της ρόλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στην τεκμηριωμένη εισήγηση νομοθετικών αλλαγών βάσει παγκόσμιων δεδομένων

Ένα εργαλείο συμμόρφωσης, μια δήλωση στρατηγικής

Το Vixio Gambling Compliance δεν είναι απλώς μία πλατφόρμα ενημέρωσης. Αποτελεί έναν πολύ-εργαλείο κανονιστικής ευφυΐας, με:

Real-time regulatory alerts Νομοθετικές συγκρίσεις μεταξύ δικαιοδοσιών Reports για responsible gambling, διαφήμιση, AML, licensing Εργαλεία συμμόρφωσης, auditing και τεκμηρίωσης αποφάσεων

Η επιλογή της ΕΕΕΠ να επενδύσει εκ νέου στην πλατφόρμα δείχνει ότι η συμμόρφωση δεν είναι πια παθητική παρακολούθηση, αλλά ενεργός στρατηγική διακυβέρνηση.