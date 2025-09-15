Νετανιάχου: Δεν αποκλείονται νέα πλήγματα στους ηγέτες της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται»

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ενεργούν από κοινού για την προστασία τους, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ενεργούν από κοινού για την προστασία τους, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο στο Ισραήλ πραγματοποιείται εν μέσω εντάσεων με φιλικές προς τις ΗΠΑ χώρες στη Μέση Ανατολή με αφορμή το ισραηλινό πλήγμα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ και την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

«Η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η Αμερική βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία», είπε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι δεν αποκλείει νέα πλήγματα με στόχο ηγέτες της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται».

Ρούμπιο: Η Χαμάς πρέπει να παύσει να υφίσταται ως ένοπλη οργάνωση

Από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

«Η Χαμάς χρειάζεται να παύσει να υφίσταται ως ένοπλο στοιχείο που μπορεί να απειλήσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», δήλωσε ο Ρούμπιο, που επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα από τότε που το Ισραήλ στοχοθέτησε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ.

Ο Ρούμπιο δεσμεύθηκε επίσης ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει «την ακλόνητη στήριξη» στο Ισραήλ για να πετύχει τους στόχους του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι κάτοικοι της Γάζας αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον αλλά αυτό το καλύτερο μέλλον θα μπορεί να ξεκινήσει μόλις εξαλειφθεί η Χαμάς», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Μπορείτε να στηρίζεστε στην ακλόνητη στήριξή μας και τη δέσμευσή μας να δούμε αυτό να υλοποιείται», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να επιβάλλει τη μέγιστη πίεση στο Ιράν, που στηρίζει την παλαιστινιακή οργάνωση, μέχρι η Τεχεράνη «να αλλάξει πορεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ