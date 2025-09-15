Γάζα: Τουλάχιστον 16 νεκροί Παλαιστίνιοι σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Συνάντηση Ρούμπιο με Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

Το Ισραήλ συνεχίζει να επικεντρώνει τις επιθέσεις του στη στρατηγικής σημασίας πόλη της Γάζας, η οποία είναι υπό πολιορκία για εβδομάδες.

Η ένταση στη Γάζα συνεχώς κλιμακώνεται, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει με αεροπορικούς βομβαρδισμούς τη μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές. Τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις τελευταίες επιθέσεις, με τις τοπικές αρχές να επισημαίνουν ότι δεκάδες κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ χιλιάδες πολίτες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Το Ισραήλ συνεχίζει να επικεντρώνει τις επιθέσεις του στη στρατηγικής σημασίας πόλη της Γάζας, η οποία είναι υπό πολιορκία για εβδομάδες. Η απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή έχει οδηγήσει σε μαζικό εκτοπισμό, με πάνω από 350.000 Παλαιστίνιους να φεύγουν από τα σπίτια τους και να αναζητούν καταφύγιο στη νότια Γάζα, όπου έχει δημιουργηθεί ανθρωπιστική ζώνη.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Ισραήλ ότι η κατάληψη της πόλης αποσκοπεί στην εξάλειψη της Χαμάς, διεθνείς οργανισμοί καταγγέλλουν τις στρατηγικές του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τις τακτικές του ως αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων, με ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στις περιοχές υποδοχής.

Το ίδιο διάστημα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε στην Ιερουσαλήμ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για να συζητήσουν για τη συνέχιση του πολέμου, ενώ η επίσκεψη του Ρούμπιο στο Τείχος των Δακρύων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, οι οποίες κατηγορούν τις ΗΠΑ για μεροληψία υπέρ του Ισραήλ.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, με οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας να προειδοποιούν για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της κρίσης. Οι εικόνες από τις κατεστραμμένες γειτονιές και τις χιλιάδες εκτοπισμένων, που περπατούν ή επιβιβάζονται σε οχήματα για να φτάσουν σε ασφαλέστερες περιοχές, αποτυπώνουν τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ