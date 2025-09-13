Ειδήσεις | Διεθνή

Β. Κορέα: Ο ηγέτης της χώρας θα παρουσιάσει την πολιτική για το πυρηνικό οπλοστάσιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Β. Κορέα: Ο ηγέτης της χώρας θα παρουσιάσει την πολιτική για το πυρηνικό οπλοστάσιο
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η παρουσίαση θα γίνει στο προσεχές συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι στο προσεχές συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος θα παρουσιάσει μια πολιτική κοινής προώθησης πυρηνικών όπλων και συμβατικής στρατιωτικής ισχύος, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (KCNA).

Κατά την επιθεώρηση ερευνητικών κέντρων για την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Κιμ δήλωσε ότι «το 9ο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος της Κορέας θα παρουσιάσει την πολιτική ταυτόχρονης προώθησης πυρηνικών και συμβατικών ενόπλων δυνάμεων για τη θωράκιση της εθνικής άμυνας», αναφέρει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν παρακολούθησε χθες Παρασκευή άσκηση βολής του βορειοκορεατικού στρατού και επιθεώρησε χώρο ανέγερσης ενός νοσοκομείου, σύμφωνα με το KCNA.
Στις αρχές του μήνα, ο Κιμ ταξίδεψε στο Πεκίνο όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει αρκετούς ηγέτες κρατών, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Κίνας και της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κατοικίες: Οι κινήσεις που «κλειδώνουν» την επιστροφή ενοικίου – Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι έως το τέλος Σεπτεμβρίου

ΕΦΚΑ: Ολοταχώς προς τη σύνταξη βγαίνει η γενιά των baby boomers - Γιατί συνεχίζουν να εργάζονται

AρρένΑ: Αύξηση πωλήσεων για το «νερό του Ολυμπιακού» - Οι στόχοι της οικογένειας Τσάκου

tags:
Βόρεια Κορέα
Κιμ Γιονγκ Ουν
Πυρηνικά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider