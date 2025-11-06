Qualco: Συνεχίζει τη στρατηγική πορεία ανάπτυξης με τη σύσταση της Qualco Technology

Στον στρατηγικό διαχωρισμό της Qualco Technology Α.Ε. ως ξεχωριστής εταιρικής οντότητας που θα παραμείνει 100% θυγατρική του οργανισμού, προχωρά ο όμιλος Qualco.

Στον στρατηγικό διαχωρισμό της Qualco Technology Α.Ε. ως ξεχωριστής εταιρικής οντότητας που θα παραμείνει 100% θυγατρική του οργανισμού, προχωρά ο όμιλος Qualco. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού του σχεδίου, με στόχο τη μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας, την ισχυροποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης και την αποτελεσματική απλοποίηση της οργανωτικής δομής.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την αμετάκλητη δέσμευση του ομίλου στις αρχές της απόλυτης διαφάνειας και της άριστης εταιρικής διακυβέρνησης. Το νέο εταιρικό σχήμα θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του τομέα Λογισμικού και Τεχνολογίας, δημιουργώντας την ευελιξία που απαιτείται για τη διαμόρφωση μελλοντικών στρατηγικών συνεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική

Ο διαχωρισμός της Qualco Technology Α.Ε. αποτελεί στρατηγική κίνηση υψίστης σημασίας που ανοίγει νέους ορίζοντες ανάπτυξης. Η ενέργεια αυτή δε συνιστά είσοδο σε νέο τομέα δραστηριότητας, αλλά αντιθέτως αναβαθμίζει δυναμικά τον πυλώνα Λογισμικού και Τεχνολογίας, ενισχύοντας την ευελιξία, την αποδοτικότητα και τις προοπτικές επιτάχυνσης της ανάπτυξης.

Οι στρατηγικοί στόχοι του ομίλου Qualco περιλαμβάνουν:

• Επιταχυνόμενη διεθνή επέκταση μέσω δυναμικής οργανικής ανάπτυξης και στοχευμένων εξαγορών υψηλής αξίας

• Προώθηση στρατηγικών συμμαχιών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και θα επιταχύνουν τη διεθνοποίηση του ομίλου

• Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και απόλυτη διαφάνεια στη διάρθρωση κεφαλαίων, με άμεσα οφέλη για τους μετόχους

• Αναβάθμιση του επιχειρησιακού προγραμματισμού και της παρακολούθησης έργων, ώστε να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και να ενισχυθούν τα περιθώρια κέρδους

Συνέχεια της επιτυχημένης πορείας μετασχηματισμού

Η ίδρυση της Qualco Technology Α.Ε. έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς στρατηγικών πρωτοβουλιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία. Πιο συγκεκριμένα:

Τον Δεκέμβριο του 2024 ολοκληρώθηκε η απόσχιση της Qualco Intelligent Finance, δημιουργώντας έναν πιο ευέλικτο και αποδοτικό πυλώνα Πλατφορμών ως Υπηρεσία (Platforms-as-a-Service). Η δημιουργία της στρατηγικής κοινοπραξίας με τη ΔΕΗ (75% Qualco – 25% ΔΕΗ) ήδη ανοίγει νέες προοπτικές αξιοποίησης τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ιδρύθηκε η Quento, ο νέος βραχίονας ICT του ομίλου, που έχει ήδη αναλάβει και υλοποιεί έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, αυτοματισμών και κυβερνοασφάλειας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Παράλληλα, ιδρύθηκε η ελληνική μητρική εταιρεία του ομίλου, με στόχο την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η μεταφορά της έδρας από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα ενίσχυσε περαιτέρω την εταιρική ταυτότητα και την αξιοπιστία του. Τα έκτακτα έξοδα που προέκυψαν από αυτήν την ενέργεια (one-off) επηρέασαν αποκλειστικά την κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου 2025 και δεν επαναλαμβάνονται.

Ομαλή υλοποίηση χωρίς ουσιώδη επιβάρυνση

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η τρέχουσα ενέργεια διαχωρισμού της Qualco Technology Α.Ε. δε θα επιφέρει σημαντικά έξοδα, επιτρέποντας τη συνέχιση της κερδοφόρου πορείας του ομίλου.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία, δημοσιεύθηκαν συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2024 για το συγκεκριμένο επιχειρηματικό τμήμα στο ΓΕΜΗ. Η δημοσίευση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για λόγους διαφάνειας και συμμόρφωσης και δεν αντικατοπτρίζει τα ενοποιημένα αποτελέσματα ή τις μελλοντικές επιδόσεις του ομίλου, τα οποία θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται μέσω των τακτικών οικονομικών ανακοινώσεων.

Ο όμιλος Qualco προχωρά με σταθερά βήματα στην απλοποίηση της εταιρικής του δομής, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό, ευέλικτο και αποδοτικό θεσμικό πλαίσιο που θα καταστήσει δυνατή την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την αύξηση της μετοχικής αξίας.