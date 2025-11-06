Mητσοτάκης για Block 2: Ιστορική στιγμή - Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση εδώ και 40 χρόνια

Στη σημασία της συμφωνίας μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy για την παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος στην ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της Ελλάδας αναφέρθηκε με μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αναλυτικά, ανέφερε:
«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας. Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας.
Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο. Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών.
Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.
Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».