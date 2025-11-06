Πολιτική | Ελλάδα

Mητσοτάκης για Block 2: Ιστορική στιγμή - Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση εδώ και 40 χρόνια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Mητσοτάκης για Block 2: Ιστορική στιγμή - Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση εδώ και 40 χρόνια
Στη σημασία της συμφωνίας μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy στην ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της Ελλάδας αναφέρθηκε με μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

Στη σημασία της συμφωνίας μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy για την παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος στην ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της Ελλάδας αναφέρθηκε με μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, ανέφερε:

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας. Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας.

Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο. Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών.

Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.

Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η ελληνική εταιρεία από την Αλεξανδρούπολη που εκτοξεύει μικρoδορυφόρους made in Greece

«Χρυσός» ο freddo espresso στην Ελλάδα - Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές καφέ

Επίδομα θέρμανσης: 8+1 «μυστικά» για πολυκατοικίες, διαχειριστές και ενοίκους

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider