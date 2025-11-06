Άντρας παρενόχλησε σεξουαλικά την πρόεδρο του Μεξικό στη μέση του δρόμου

Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε παρενόχληση από έναν άγνωστο άντρα ενώ μιλούσε με τους πολίτες κοντά στο προεδρικό μέγαρο στην πόλη του Μεξικού την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου.

Τις τελευταίες ώρες, κυκλοφορεί παντού στο ίντερνετ βίντεο το οποίο δείχνει έναν άντρα να περνάει από πλήθος ανθρώπων, να πλησιάζει μια γυναίκα προσπαθώντας να τη φιλήσει και να επιχειρεί παράλληλα να αγγίζει το στήθος της ενώ ο κόσμος γύρω παρακολουθεί αμέτοχος.

Η γυναίκα φαίνεται να σπρώχνει τα χέρια του από πάνω της και συνεχίζει να περπατάει. Ξέρεις ποια είναι αυτή η γυναίκα; Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ Πάρδο (Claudia Sheinbaum Pardo).

Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε παρενόχληση από έναν άγνωστο άντρα ενώ μιλούσε με τους πολίτες κοντά στο προεδρικό μέγαρο στην πόλη του Μεξικού την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου.