Στην Ελλάδα o Eπίτροπος Χάνσεν για να συζητήσει για το μέλλον της γεωργίας

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Eπίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, κ. Κριστόφ Χάνσεν, θα βρίσκεται στην Ελλάδα για να ανταλλάξει απόψεις με τις ελληνικές αρχές σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Eπίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, κ. Κριστόφ Χάνσεν, θα βρίσκεται στην Ελλάδα για να ανταλλάξει απόψεις με τις ελληνικές αρχές σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Ο επίτροπος σκοπεύει να επισκεφτεί φέτος και τα 27 κράτη μέλη, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του να προσεγγίσει ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση ενός ανθεκτικού στις μελλοντικές εξελίξεις αγροδιατροφικού τομέα και την κατανόηση των τοπικών προκλήσεων στον τομέα της γεωργίας.

Την Πέμπτη θα έχει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα. Στη συνέχεια, θα επισκεφτεί το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ένα ερευνητικό ινστιτούτο για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη γεωργία. Το απόγευμα θα μεταβεί στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα ανταλλάξει απόψεις με τα μέλη του Κοινοβουλίου σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο της γεωργίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την Παρασκευή ο Επίτροπος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συζητήσουν τις προτάσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την ΚΓΠ.

Στο επίκεντρο του οράματος για τη γεωργία και τα τρόφιμα βρίσκεται ένας νέος τρόπος εργασίας που επικεντρώνεται στην εμπιστοσύνη και στον διάλογο σε ολόκληρο το αγροδιατροφικό σύστημα και σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αποστολή αυτή αποτελεί το τελευταίο σκέλος της σειράς επισκέψεων του επιτρόπου στα κράτη μέλη σε ολόκληρη την ΕΕ.