Άρντιλ (ExxonMobil): Επένδυση πάνω από 5 δισ. στο Ιόνιο αν εντοπιστεί κοίτασμα

Σε επένδυση από 5 έως 10 δισ. δολάρια θα προχωρήσει η κοινοπραξία ExxonMobil, Energean, Helleniq Energy στο Ιόνιο, εφόσον οι έρευνες στο μπλοκ 2 οδηγήσουν στον εντοπισμό εμπορικά αξιοποιήσιμου κοιτάσματος υδρογονανθράκων. Αυτό αποκάλυψε ο Τζον Άρντιλ, αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας της ExxonMobil, μιλώντας στο περιθώριο της 6ης Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), η οποία ξεκίνησε σήμερα στο Ζάππειο.

Υπενθυμίζεται ότι στην P-TEC ανακοινώθηκε η είσοδος της αμερικανικής εταιρείας στην κοινοπραξία, με 60%. Ο επικεφαλής του τομέα έρευνας της ExxonMobil περιέγραψε το πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού, τονίζοντας ότι βασίζεται σε τρεις προϋποθέσεις: καλή γεωλογία, σωστούς εμπορικούς όρους και σταθερή συνεργασία με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον Άρντιλ, η γεώτρηση στο Ιόνιο θα αποτελέσει επένδυση της τάξης των 50 έως 100 εκατ. δολαρίων. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα γίνει επανεπεξεργασία των 3D σεισμικών δεδομένων με την πιο σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να δοθεί η καλύτερη δυνατή εικόνα του υπεδάφους και να σχεδιαστεί ένα ασφαλές και περιβαλλοντικά φιλικό πρόγραμμα ερευνητικής γεώτρησης.

Η κοινοπραξία σχεδιάζει να ολοκληρώσει την αδειοδότηση το 2026, οπότε και θα ληφθεί η επενδυτική απόφαση για τη γεώτρηση. Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2027, με διάρκεια δύο έως τριών μηνών. Τα πρώτα αποτελέσματα -δηλαδή, εάν όντως υπάρχουν υδρογονάνθρακες- θα είναι γνωστά προς το τέλος του 2027.

Σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος, θα ακολουθήσει η φάση των επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων (appraisal wells), ώστε να προσδιοριστεί η έκταση και το μέγεθος του κοιτάσματος. Μόνο τότε θα προχωρήσει η κοινοπραξία στη μεγάλη επένδυση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος, η οποία, όπως είπε ο κ. Άρντιλ, θα απαιτήσει 5 έως 10 δισ. δολάρια για την κατασκευή των εγκαταστάσεων εξόρυξης και των αγωγών μεταφοράς.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι, εφόσον η σειρά των γεωτρήσεων δείξουν την ύπαρξη αξιοποιήσιμου κοιτάσματος, η παραγωγή φυσικού αερίου θα μπορούσε να ξεκινήσει μετά το 2030, μέσα στο διάστημα 2030–2035. Τόνισε, πάντως, ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν μόνο εφόσον εξασφαλιστούν «οι σωστοί εμπορικοί και ρυθμιστικοί όροι», ώστε η επένδυση να είναι βιώσιμη.

Όσον αφορά τα «οικόπεδα» στην Κρήτη, στις παραχωρήσεις των οποίων συμμετέχει η αμερικανική εταιρεία μαζί με την Helleniq Energy, σημείωσε πως συνεχίζεται η επεξεργασία των 3D σεισμικών δεδομένων. Η επεξεργασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ώστε από τα αποτελέσματά της να ληφθεί απόφαση για το αν θα γίνει ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ «Νοτιοδυτικά Κρήτης».

