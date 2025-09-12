Στρατηγική συνεργασία Dialectica και Πανεπιστημίου Πειραιώς με διευρυμένο πρόγραμμα υποτροφιών

Η πρωτοβουλία της εταιρείας συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας της και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για επένδυση στην επόμενη γενιά ηγετών.

Η Dialectica, η εταιρεία τεχνολογίας με ηγετική θέση στον κλάδο παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης, συνεχίζει να στέκεται έμπρακτα αρωγός στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα διευρύνοντας την στρατηγική της συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η εταιρεία προσφέρει υποτροφίες σε νέες και νέους που ξεχωρίζουν με τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις αποτελώντας πολύτιμο συμπαίκτη της νέας γενιάς στο ταξίδι της γνώσης και διαρκούς εξέλιξης.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συναντά στην Dialectica έναν οργανισμό με τον οποίο μοιράζονται το ίδιο όραμα για τη νέα γενιά και μια κοινή κουλτούρα, η οποία αναδεικνύει αξίες, όπως η αριστεία, η καινοτομία και η επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με τα διεθνή επαγγελματικά και ακαδημαϊκά πρότυπα.

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της εταιρείας με το Τμήμα, αφορά την παροχή υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές — του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive ΜΒΑ), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA - TQM International) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Management Τουρισμού (ΜΒΑ – Tourism Management) - που διακρίνονται για τις επιδόσεις, τη συνέπεια, και τη δυναμική τους.

Η θέσπιση των υποτροφιών συμπίπτει με την συμπλήρωση δέκα ετών από την ίδρυση της Dialectica, μιας εταιρείας που από το 2015 έχει καταγράψει εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης, προσφέροντας μοναδική γνώση που ενισχύει τη λήψη αποφάσεων για τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές, κορυφαίες επενδυτικές εταιρείες και επιχειρήσεις του Fortune-500. Με γραφεία σε 3 ηπείρους και με μία ταλαντούχα ομάδα που υπερβαίνει τα 1.400 άτομα, η Dialectica παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επένδυσή της στο ταλέντο, την τεχνογνωσία και την καινοτομία. Μάλιστα, στην Ελλάδα η εταιρεία διατηρεί δύο γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 750 εργαζόμενους συνολικά.

«Γιορτάζοντας δέκα χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης, για εμάς η έννοια της επιτυχίας αποκτά νέο νόημα», δήλωσε ο Γιώργος Τσαρούχας, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Dialectica. «Κάθε επιτυχία συνοδεύεται από την ευθύνη να προσφέρεις πίσω. Με ξεκάθαρο στόχο για την επόμενη δεκαετία: να εξελιχθούμε σε έναν από τους τρεις κορυφαίους παρόχους επιχειρηματικής πληροφόρησης παγκοσμίως έως το 2035, η επένδυσή μας στο ταλέντο της νέας γενιάς αναδεικνύεται ως υψίστης σημασίας. Συνέργειες με καινοτόμα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που επιδεικνύουν προσαρμοστικότητα και γρήγορα αντανακλαστικά θέτοντας υψηλά επιστημονικά πρότυπα, μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε επαγγελματικά καταρτισμένο ταλέντο που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε διεθνές επίπεδο”.

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Δημήτρης Γεωργακέλλος, Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σημείωσε: «Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με τη Dialectica, μια εταιρεία που μέσα σε μια δεκαετία κατάφερε να καθιερωθεί ως διεθνής ηγέτης στον τομέα των επιχειρηματικών πληροφοριών. Η θέσπιση αυτών των υποτροφιών όχι μόνο αναγνωρίζει και επιβραβεύει την ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά και δημιουργεί ευκαιρίες για τους φοιτητές μας να συνδέσουν τις σπουδές τους με τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να καλλιεργήσουμε μια νέα γενιά στελεχών που διακρίνονται για τις γνώσεις, το ήθος και την καινοτομία τους. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία, η οποία γεφυρώνει τον ακαδημαϊκό κόσμο με την επιχειρηματική πρακτική και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο των φοιτητών μας όσο και της κοινωνίας στο σύνολό της».