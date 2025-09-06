Οδυσσέας Ζώρας: «Σε μία εβδομάδα, το Πανεπιστήμιο Keele έλαβε 100 πολύ σοβαρές ακαδημαϊκά αιτήσεις - Δημιουργούνται ευκαιρίες για brain retain και brain regain»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα αναλύει τη στρατηγική για την προσέλκυση της ακαδημαϊκής ελίτ και το ρόλο του ιδρύματος στο ελληνικό εκπαιδευτικό τοπίο.

Το όραμα του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, ενός ιδρύματος που φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης ακαδημαϊκών ταλέντων και να συμβάλει στην αντιστροφή του brain drain, παρουσίασε ο Πρύτανης, κ. Οδυσσέας Ζώρας, σε πρόσφατη συνέντευξή του. Ο κ. Ζώρας αναφέρθηκε στα καινοτόμα προγράμματα σπουδών, τα αυστηρά κριτήρια εισαγωγής και τον συμπληρωματικό ρόλο του πανεπιστημίου στο ελληνικό ακαδημαϊκό τοπίο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα τόνισε ότι η λειτουργία του παραρτήματος δημιουργεί ήδη μια ισχυρή δυναμική για την επιστροφή επιστημόνων στη χώρα. «Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 100 αιτήσεις βιογραφικών για να έρθουν καθηγητές, που είναι la crème de la crème των ακαδημαϊκών βιογραφικών της χώρας. Είναι και ομότιμοι καθηγητές, είναι και καθηγητές από το εξωτερικό. Υπό αυτήν την έννοια, το Keele δημιουργεί ευκαιρίες για brain retain αλλά και για brain regain».

Το πανεπιστήμιο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του με τρεις σχολές: Νομική, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας. Τα προπτυχιακά προγράμματα που αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2025 είναι:

Σπουδές Νομικής

Σπουδές στην Επιστήμη Διερευνητικής Εγκληματολογίας (Forensic Science)

Σπουδές στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

Σπουδές στην Ψυχολογία με Νευροεπιστήμη

Σπουδές στην Εμβιομηχανική (Αναγεννητική Ιατρική)

Παρουσιάζοντας τη σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία του ιδρύματος, ο κ. Ζώρας ανέφερε: «Οι διεθνείς τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι στην κατεύθυνση της μείωσης του “βομβαρδισμού” γνώσης, με παράλληλη έμφαση σε εκπαιδευτικές πρακτικές που βελτιώνουν τις επαγγελματικές δεξιότητες των φοιτητών και τους προετοιμάζουν για το επαγγελματικό τους πεδίο, σε διεθνές επίπεδο».

Ο Πρύτανης διαβεβαίωσε ότι οι κτηριακές υποδομές στην Αθήνα είναι υπερσύγχρονες και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η επιλογή του στη θέση του Πρύτανη έγινε από το Μητρικό Πανεπιστήμιο με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια.

Τέλος, ο κ. Ζώρας αναφέρθηκε στη σχέση του νέου ιδρύματος με τα δημόσια πανεπιστήμια: «Οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Η πιο συγκροτημένη προσέγγιση θα ήταν η συνεργασία με αυτόν τον χώρο, ο οποίος προσφέρει σημαντική ευκαιρία για διεθνοποίηση και εξωστρέφεια».

Η επιτυχία των πρώτων Μη Κρατικών Πανεπιστημίων, κατέληξε, θα ανοίξει τον δρόμο για την έλευση και άλλων σημαντικών διεθνών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

