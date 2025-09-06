Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Κανονικά διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1 τα δρομολόγια του μετρό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Κανονικά διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1 τα δρομολόγια του μετρό
Νωρίτερα είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» κατόπιν εκδηλωθείσης απειλής.

Κανονικά διεξάγονται πλέον, σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, τα δρομολόγια του μετρό, στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» κατόπιν εκδηλωθείσης απειλής.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν δύο σακούλες, που κίνησαν υποψίες, αλλά μετά την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως περιείχαν σπρέι για γκράφιτι. Ο «συναγερμός» έληξε και οι δύο σταθμοί που νωρίτερα είχαν κλείσει τέθηκαν και πάλι σε λειτουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πακέτο ΔΕΘ: Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στο Βελλίδειο

Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: Μέτρα σε δύο άξονες με ατζέντα 2030

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – METLEN, ΑΒΑΞ ετοιμάζουν προσφορές για το οδικό ΣΔΙΤ «Δράμα – Αμφίπολη»

tags:
Μετρό Θεσσαλονίκης

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider