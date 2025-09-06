Πιερρακάκης: Θεσμικός καταλύτης για την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα η ΕΑΤ

Καμία εθνική πολιτική ανάπτυξη δεν μπορεί να αγνοεί το γεγονός ότι οι ΜμΕ αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αναφέρει ο ΥΠΕΘΟ.

Θεσμικός καταλύτης για την ενίσχυση του κεφαλαίου και της ρευστότητας και την ουσιαστική στήριξη της μικρής και της μεσαίας επιχειρηματικότητας αποτελεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Μιλώντας σε εκδήλωση της γενικής γραμματείας ΕΣΠΑ - Ελληνική Αναπτυξιακή τράπεζα ΕΣΠΑ 2021-2027 - ΕΑΤ με θέμα «Στήριξη της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας - Η Κοινωνική Συνοχή στην Πράξη», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι η ίδρυση και η λειτουργία της ΕΑΤ βρίσκει απάντηση σε μια διαχρονική αδυναμία, τη δυσκολία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, με όρους συμβατούς με το δυναμικό και τις δυνατότητες τους.

«Καμία εθνική πολιτική ανάπτυξη δεν μπορεί να αγνοεί το γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η δυναμική τους μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη αν ενισχυθεί σημαντικά η πρόσβαση τους σε βιώσιμη χρηματοδότηση. Η ΕΑΤ εντάσσεται ακριβώς σ΄αυτή τη λογική και απαντάει σ΄αυτή την ανάγκη, έρχεται να συγκεντρώσει διαθέσιμους πόρους και να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως γέφυρα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα».

Μιλώντας για την συμβολή του ΕΣΠΑ, τόνισε ότι δεν είναι απλώς μια πηγή ευρωπαϊκών πόρων, δεν είναι απλώς ένας παχυλός κουμπαράς, αλλά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων με συγκεκριμένη αναπτυξιακή λογική.

«Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί δράσεις και προγράμματα που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και σε όλες τις στρατηγικές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας».

Στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ

Μιλώντας στην εκδήλωση ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει τα τελευταία 6 χρόνια ότι δεν είναι ο ουραγός της Ευρώπης, καθώς δεν είναι πλέον από τις τελευταίες χώρες στις απορροφήσεις, αλλά βρίσκεται σήμερα στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ και στις πρώτες θέσεις στην εκταμίευση των πόρων στο Ταμείο Ανάκαμψης.

«Αυτό που πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση και το οποίο θα συνεχίσουμε να λέμε, είναι η ασφάλεια των πολιτών για την επόμενη μέρα, ότι τα νέα παιδιά θα βρουν δουλειές, ότι οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να λειτουργούν και κυρίως, ότι η ελπίδα θα υπάρχει και είμαστε ένα σοβαρό κράτος με σταθερότητα, σε μια δύσκολη περιοχή και κυρίως ένα κράτος που προοδεύει».

Από την πλευρά της η Βασιλική Παντελοπούλου, γενική γραμματέας ΕΣΠΑ, είπε ότι βασικός στόχος του ΕΣΠΑ παραμένει η περιφερειακή σύγκλιση, η άρση των γεωγραφικών ανισοτήτων και η υποστήριξη του κοινωνικού ιστού με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Σύμφωνα άλλωστε με τον Βασίλη Σιαδήμα, γενικό γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, η ανταγωνιστικότητα έχει νόημα μόνο όταν δημιουργεί κοινωνικό αποτύπωμα ενώ για τη διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΑΤ Ισμήνη Παπακυρίλλου, ενισχύονται σε ποσοστό 73,4%, μικρές επιχειρήσεις, με ευέλικτα εργαλεία, στοχευμένα και με ευνοϊκούς όρους, με έμφαση στις ανάγκες της αγοράς και με στόχο την περιφέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

