Ειδήσεις | Ελλάδα

Στην Αθήνα έφτασε απ' τη Μονή Σινά ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στην Αθήνα έφτασε απ' τη Μονή Σινά ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
Μαζί του και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

«Προσγειώθηκε στις 7:15 πμ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, ελληνική αποστολή υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή» σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την ελληνική αποστολή στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. Το Υπ.Εξ. τονίζει ότι η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

«Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πακέτο ΔΕΘ: Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στο Βελλίδειο

Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: Μέτρα σε δύο άξονες με ατζέντα 2030

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – METLEN, ΑΒΑΞ ετοιμάζουν προσφορές για το οδικό ΣΔΙΤ «Δράμα – Αμφίπολη»

tags:
Μονή Σινά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider