Κεφαλογιάννης: Πάνω από 3.500 οι πυρκαγιές την αντιπυρική περίοδο – 10 εκατ. στρέμματα οι καμένες εκτάσεις στην Ευρώπη

«Έχουμε μέχρι στιγμής πάνω από 6.300 ενάρξεις πυρκαγιών από την αρχή του έτους. Αν βάλει κανείς τη στενή αντιπυρική περίοδο, δηλαδή 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα, έχουμε υπερβεί τις 3.500» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM.

Όπως είπε είναι «πυρκαγιές οι οποίες κάθε μέρα αντιμετωπίζονται από τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος και βεβαίως και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι τα Σώματα Ασφαλείας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι εθελοντές πυροσβέστες και οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όλοι αυτοί λοιπόν επί του πεδίου έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά, έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό, για να έχουμε το αποτέλεσμα το σημερινό» σημείωσε.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι παρά τον μεγάλο αριθμό εστιών, η χώρα κατάφερε να παραμείνει εντός του μέσου όρου των καμένων εκτάσεων για την τελευταία εικοσαετία, την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες –συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου– καταγράφουν φέτος πολλαπλάσιες καμένες εκτάσεις.

«Κατ’ αρχάς, άμα δει κανείς το συνολικό χάρτη της Ευρώπης, μέχρι και σήμερα έχουν καεί τριπλάσιες εκτάσεις από τον μέσο όρο της εικοσαετίας. Είναι περίπου τα 10 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ συνήθως μέχρι αυτή τη στιγμή καίγονταν γύρω στα 3 εκατομμύρια. Η Ελλάδα, προς το παρόν, κινείται στον μέσο όρο της εικοσαετίας και αυτό νομίζω δείχνει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα ανταποκρίθηκε σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, παρά την ένταση και τη συχνότητα των συμβάντων.

Ο κ. Κεφαλογιάννης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των φετινών πυρκαγιών, επισημαίνοντας τη διαφορά μεταξύ της φετινής πυρκαγιάς στην Αχαΐα και της περσινής στην Αττική: «Η ειδοποιός διαφορά της Αχαΐας, σε σχέση με την περσινή πυρκαγιά στην Αττική, είναι ότι δεν έφτασε στον αστικό ιστό – ξεκίνησαν οι ενάρξεις στον αστικό ιστό. Κυριολεκτικά μέσα στην Πάτρα».

Συμπληρωματικά, ο Υπουργός αποκάλυψε ότι υπάρχουν συλλήψεις υπόπτων για τις συγκεκριμένες ενάρξεις και σημείωσε πως δεν πρόκειται για τυχαία φαινόμενα. Σχολιάζοντας την κριτική για τα εναέρια μέσα, υπενθύμισε πως «την ημέρα εκείνη είχαμε 82 ταυτόχρονες ενάρξεις σε όλη τη χώρα» και πως ο επιχειρησιακός σχεδιασμός λειτούργησε αποτελεσματικά, παρά την πίεση.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, σημείωσε: «Φέτος επιχειρούν 18.000 άνδρες και γυναίκες – εποχικοί, μόνιμοι, πενταετούς υποχρέωσης. Πριν από έξι χρόνια ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 14.000. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση 30% στο ανθρώπινο δυναμικό». Παράλληλα, έκανε λόγο για διπλασιασμό των drones και μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και την επιτήρηση, ενώ για τους εποχικούς πυροσβέστες σημείωσε ότι φέτος εργάζονται για πρώτη φορά με συμβάσεις 8 μηνών αντί για 6, με παράλληλη συζήτηση για περαιτέρω θεσμικές βελτιώσεις, όπως η υγειονομική τους κάλυψη.

Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο Υπουργός δήλωσε: «Ας περιμένουμε μερικές ώρες, αλλά να θυμίσω ότι ούτως ή άλλως φέτος έχει υπάρξει μία αύξηση στο επίδομα επικινδυνότητας κατά 100 ευρώ, όπως επίσης και μία νομοθετική ρύθμιση που περάσαμε πριν από μερικούς μήνες: διπλασιάστηκαν ή και τριπλασιάστηκαν τα εκτός έδρας για το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος».