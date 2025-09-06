Τζιτζικώστας: Εντός Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για την 'Α κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος εγκαινίασε το περίπτερο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στην 89η ΔΕΘ.

Εντός του Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό που εκπονείται πρώτη φορά, τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας εγκαινιάζοντας το περίπτερο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στην 89η ΔΕΘ, παρουσία των υπουργών Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

«Το όραμά μας για τον τουρισμό στην Ευρώπη είναι τουρισμός με ποιότητα, σεβασμό, αυθεντικότητα και βιωσιμότητα. Τουρισμός που αναδεικνύει την ιστορία και προστατεύει την ταυτότητα των τόπων» υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας και πρόσθεσε ότι «βασικός στόχος είναι να μπορέσουμε να βρούμε και να διατηρήσουμε την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών και της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς».

«Η Ελλάδα συνολικά, αλλά και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία, είναι κόμβος για την Ευρώπη, είναι πυλώνες για τις στρατηγικές που τώρα σχεδιάζουμε για τη ναυτιλία, για τα λιμάνια, για τον τουρισμό, για την στρατιωτική κινητικότητα» επισήμανε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού.

Τονίζοντας ότι θα παρουσιάσει τις στρατηγικές στους συγκεκριμένους τομείς το επόμενο διάστημα, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι η βελτίωση των υποδομών, η ενοποίηση των μεταφορικών μέσων, η αναβάθμιση των οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων, όπως η συμφωνία που υπογράφηκε πριν από λίγο καιρό, μαζί με τους υπουργούς μεταφορών της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, για τη σύνδεση Θεσσαλονίκης, Σόφιας, Βουκουρεστίου και τη δημιουργία του άξονα Αιγαίου - Εύξεινου Πόντου, φέρνουν την πόλη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πιο κοντά στις μεγάλες αγορές, μετατρέποντας τη γεωγραφική μας θέση, σε γεωοικονομικό πλεονέκτημα.

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διπλασιασμό των πόρων για τις υποδομές και τις μεταφορές

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα, εδώ, στην 89η ΔΕΘ, όπως ακριβώς είναι παρούσα καθημερινά στη ζωή μας, στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι παρούσα μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, από το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης, που κατασκευάστηκε με ευρωπαϊκούς πόρους που ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, μέχρι τα μουσεία και τα μνημεία πολιτισμού, και από την αναβάθμιση των δρόμων, των αεροδρομίων και των λιμανιών μας, μέχρι τα έργα στα νοσοκομείο και τα σχολεία. Και πέρα από την καθημερινότητα, η Ευρώπη έχει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη. Οι μεταφορές, οι υποδομές, η ναυτιλία, η εφοδιαστική αλυσίδα, ο τουρισμός, οι τομείς για τους οποίους έχω την ευθύνη ως Ευρωπαίος Επίτροπος, είναι στρατηγικοί τομείς για την Ευρώπη και την Κοινή Αγορά, είναι ταυτόχρονα κομβικοί για την Ελλάδα και την οικονομία μας, επηρεάζοντας άμεσα ή έμμεσα σχεδόν το 35% του ελληνικού ΑΕΠ» ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας.

Τόνισε ακόμη ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον νέο προϋπολογισμό της Ευρώπης που διπλασιάζει τους πόρους για τις υποδομές, τις μεταφορές από τα 25,8 δισεκατομμύρια ευρώ στα 51,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό δεν είναι απλά μια λογιστική πράξη. Είναι μια ισχυρή πολιτική απόφαση που επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει εκεί όπου έχει πραγματικά σημασία στην καθημερινότητα των πολιτών, στην συνοχή, στην ανταγωνιστικότητα και στην ασφάλεια, είπε.

«Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι και πολιτική υπόθεση. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ισχυρή Ευρώπη χωρίς ισχυρές περιφέρειες. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για συνοχή, χωρίς πραγματική ενίσχυση των περιοχών που βρίσκονται γεωγραφικά, μακριά από το κέντρο. Η πολιτική διάσταση λοιπόν, είναι ξεκάθαρη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μια μακρινή, απρόσωπη γραφειοκρατία. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που πρέπει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην πραγματική οικονομία» επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών και το ψηφιακό έργο «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουμένη» στην 89η ΔΕΘ

Αναφερόμενος στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη φετινή ΔΕΘ, ο κ. Τζιτζικώστας είπε ότι «δεν είναι μόνο συμβολική, είναι βαθιά ουσιαστική, γιατί εστιάζει στον τουρισμό και τον πολιτισμό μας, που αποτελούν τον καθρέπτη και τον πυρήνα της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας».

«Φέτος αποφασίσαμε να εστιάσουμε σε έργα με ευρωπαϊκή σφραγίδα, που συνδέουν άρρηκτα το παρελθόν με το μέλλον, την ιστορική μνήμη με την καινοτομία, την πολιτιστική μας κληρονομιά με την βιώσιμη ανάπτυξη» εξήγησε και αναφέρθηκε στο Μουσείο της Βεργίνας, που χρηματοδοτήθηκε από τους πόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εγκαινιάστηκε στη διάρκεια της θητείας του ως Περιφερειάρχη, με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Έκανε λόγο για «ένα έργο με πολύ ισχυρό συμβολισμό, που αποτελεί σημείο αναφοράς και κτήμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς τα μακεδονικά εκθέματα που περιλαμβάνει, συμβολίζουν αξίες και ιδανικά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, ανήκουν σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο και συνεχίζουν να φωτίζουν και να εμπνέουν στο πέρασμα των αιώνων».

«Και σήμερα κάνουμε και ένα ακόμα σημαντικό βήμα. Χάρις στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας ο χώρος αποκτά παγκόσμια φωνή, μέσα από τη δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου "Αλέξανδρος ο Μέγας: Από τις Αιγές στην Οικουμένη". Ένα ψηφιακό έργο με διεθνή ακτινοβολία, που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, ώστε να αναδείξει την παγκόσμια απήχηση του ελληνικού πολιτισμού. Είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα, για το πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τον πολιτισμό, την καινοτομία και την τεχνολογία στο σύγχρονο τουριστικό αναπτυξιακό μας αφήγημα» ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας.

«Σήμερα το υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί περισσότερα από 850 έργα σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στις ακρότατες περιοχές της χώρας μας. Όλα αυτά συνδέονται με τον βιώσιμο τουρισμό, γιατί ο τουρισμός που βασίζεται στον πολιτισμό και την ποιότητα των υπηρεσιών είναι εκείνος που διαχέει τα οφέλη του στις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη» υπογράμμισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Τονίζοντας ότι ο πολιτισμός συμβάλλει καθοριστικά στην ελκυστικότητα του τουριστικού προϊόντος, στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη διατηρησιμότητα του, ενισχύοντας την ποικιλομορφία, την ανανέωση και τη διαφοροποίηση και κατ επέκταση την ανθεκτικότητά του απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επισκεπτών και εξήγησε ότι αυτό το επιτυγχάνει με τρόπους συμβατούς και φιλικούς προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, με αναγκαία την παράλληλη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του υλικού και άυλου πολιτιστικού κεφαλαίου, μέσω της αποτελεσματικής προστασίας του έναντι υφιστάμενων μελλοντικών φυσικών και ανθρωπογενών προκλήσεων και απειλών.

Αναφερόμενη στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών είπε ότι αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση που συνδέει φυσικά και εννοιολογικά σε μια ενιαία οργανική ενότητα τον αναπτυγμένο αρχαιολογικό χώρο, τα μουσεία και τα μνημεία και ότι το ιδιότυπο όνομά του είναι δηλωτικό μιας νέας ολιστικής και δυναμικής προσέγγισης της έννοιας και της λειτουργίας του μουσείου, που επεκτείνεται πέραν των φυσικών ορίων ενός κτιριακού κελύφους και ανοίγεται τόσο στον περιβάλλοντα πραγματικό κόσμο όσο και στον ιδεατό κόσμο της εικονικής πραγματικότητας και του διαδικτύου, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Το κεντρικό μουσειακό κτίριο, εμβαδού 146 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και συνολικής δαπάνης 18 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί κορυφαία πολιτιστική υποδομή που υπερβαίνει τα όρια ενός συμβατικού μουσείου, είπε η υπουργός Πολιτισμού προσθέτοντας ότι συμπληρώνεται από το δεύτερο έργο που παρουσιάζεται στο περίπτερο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος "Από τις Αιγές στην Οικουμένη".

Είναι ένα ψηφιακό πολυμεσικό μουσείο αλληλεπιδραστικής αφήγησης και ολοκληρωμένης βιωματικής, οπτικοακουστικής, μαθησιακής και ψυχαγωγικής εμπειρίας, που ταυτόχρονα αποτελεί μια πλούσια και έγκυρη γνωσιακή πύλη για την ιστορία της Μακεδονίας, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ελληνιστικής οικουμένης που εκείνος δημιούργησε, διευκρίνισε.

Η σημασία των δύο αυτών έργων υπερβαίνει τα όρια της αρχαιολογικής έρευνας και της μουσειολογική καινοτομίας, είπε σημειώνοντας ότι υλοποιήθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού χάρη στη στήριξη των ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ δια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.

«Τα έργα αυτά αναδεικνύουν ορισμένους από τους πιο σπουδαίους πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας μας. Δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να περπατήσουν τα μονοπάτια της αρχαιότητας τόσο δια ζώσης όσο και εικονικά, μέσα από μια σύγχρονη μουσειακή εμπειρία με τη χρήση ψηφιακών καινοτόμων εργαλείων» είπε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Μας βοηθούν στην πληρέστερη κατανόηση του αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της Μακεδονίας, ενός τόπου όπου συναντώνται μοναδικά η φυσική ομορφιά, η παράδοση χιλιετιών, η σημερινή εκδήλωση, η κυβέρνηση στο προσκήνιο, την αξία της συνεργασίας μας στο πλαίσιο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζει τη σημασία που δίνουμε στην ανάδειξη του πολιτισμού ως κοινού ευρωπαϊκού αγαθού, την ανάγκη για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» συμπλήρωσε.

Στις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνεται η διασύνδεση της τουριστικής δραστηριότητας με τον πολιτισμό, η ανάδειξη του μεγάλου και πολύτιμο πολιτιστικού κεφαλαίου της Ελλάδας, υλικού και άυλου, είπε η κ. Κεφαλογιάννη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ