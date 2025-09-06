Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν

Ο IDF έχει δημιουργήσει μια "ανθρωπιστική ζώνη" στα νότια του παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα το πρωί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν προς μια "ανθρωπιστική ζώνη" που κήρυξε το Ισραήλ, η οποία βρίσκεται νοτιότερα στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς σχεδιάζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

"Από τώρα, και με στόχο να διευκολυνθεί η αποχώρηση κατοίκων από την πόλη, κηρύσσουμε την (παραλιακή) ζώνη του Αλ Μαουάσι (στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας) ως ανθρωπιστική ζώνη", αναφέρεται σε μήνυμα στα αραβικά "προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί", το οποίο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αβιτσάι Αντραΐ, τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό.

"Επωφεληθείτε της ευκαιρίας για να μετακινηθείτε χωρίς καθυστέρηση προς την ανθρωπιστική ζώνη και να συναντήσετε τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη μεταβεί εκεί", προστίθεται στο κείμενο αυτό, ενώ ο ΟΗΕ υπολογίζει σε περίπου ένα εκατομμύριο τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή της πόλης της Γάζας και προειδοποιεί κατά μιας "καταστροφής" στην περίπτωση επέκτασης των ισραηλινών επιχειρήσεων σε αυτήν.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι η ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Αλ Μαουάσι της Χαν Γιούνις θα περιλαμβάνει υποδομές, όπως νοσοκομεία εκστρατείας, αγωγοί νερού, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, και προμήθειες τροφίμων.

