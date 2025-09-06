Γεωργιάδης: Το νέο καλύτερο ΕΣΥ αποτελεί κατάκτηση του κάθε Έλληνα

Για πρώτη φορά δίνονται 400 εκατ. ευρώ στην πρόληψη, 13% αυξήθηκαν τα χειρουργεία αναφέρει ο υπ. Υγείας.

Με σύνθημα «το ΕΣΥ άλλαξε» και την επισήμανση πως η δημιουργία ενός νέου, βιώσιμου ΕΣΥ για την βελτίωση της καθημερινότητας και της υγείας των πολιτών και την δημιουργία μιας πιο δίκαιης και ανθεκτικής κοινωνίας είναι κατάκτηση κάθε Έλληνα πολίτη και δεν έχει πολιτικό πρόσημο, άνοιξε την ομιλία του στην 89η ΔΕΘ ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός υγείας εξήγησε πως οι ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, οι νέες κλινικές και τα νέα ΤΕΠ οι νέες υπηρεσίες και οι αυξημένες προσλήψεις στα νοσοκομεία δημιουργούν ένα νέο ΕΣΥ που ανήκει σε όλους τους Έλληνες, ενώ έκανε ειδική μνεία για τα 400 εκατομμύρια ευρώ που επέλεξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης -από τα χρήματα που η Ελλάδα διεκδίκησε και πήρε από το Ταμείο Ανάκαμψης- να ενισχύσουν την πρόληψη, αλλάζοντας το μοντέλο από την θεραπεία των νοσημάτων στην πρόληψή τους.

Στη Θεσσαλονίκη όπου πραγματοποιείται η 89η ΔΕΘ, είναι σε εξέλιξη η δημιουργία του πιο άρτιου και σύγχρονου νοσοκομείου Παίδων που διαθέτει ολόκληρη η Ευρώπη, το οποίο θα παραδοθεί στο ΕΣΥ και τον ελληνικό λαό το 2027. Επίσης καθώς μέσα από το σύστημα αξιολόγησης στα νοσοκομεία διαπιστώθηκε πως υπάρχει έλλειμμα στην ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους μετά το εξιτήριο, ήδη οργανώνεται ειδικό τμήμα στην εθνική γραμμή 1566 προκειμένου να ενημερώνει όλους τους πολίτες που βγαίνουν από το νοσοκομείο μετά την νοσηλεία τους ποια ακριβώς είναι τα δικαιώματά τους.

Η συνεργασία του ΕΣΥ σε τρία νοσοκομεία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους εθελοντές τους για την βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών στη γενική εφημερία (όπου όσο κι αν είναι το προσωπικό ενός μεγάλου νοσοκομείου ποτέ δεν επαρκεί) υπήρξε προσωπικό όραμα του Ά. Γεωργιάδη και έχει εφαρμοστεί στο Αττικό νοσοκομείο, τον Ευαγγελισμό, το Γ. Γεννηματάς και το Κοργιαλένειο Μπενάκειο του ΕΕΣ, με τον υπουργό Υγείας να αποκαλύπτει ότι αναζητά να βρει χρηματοδότηση για να επεκτείνει αυτή τη συνεργασία και σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία.

Από τη μεριά του, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους χαρτογράφησε τους βασικούς διοικητικούς άξονες όπου υλοποιείται όλο αυτό το μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο. Οι 3 άξονες περιλαμβάνουν την ενίσχυση της δωρεάν, δημόσιας υγείας, την καθολική ισότιμη και εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες με ευρωπαϊκά στάνταρ και την προσαρμογή του ΕΣΥ και ολόκληρης της κοινωνίας σ’ αυτό που έρχεται, με την τεχνητή νοημοσύνη, τις ανάγκες που δημιουργεί το δημογραφικό και την μετατροπή του ιατρικού μοντέλου από τη θεραπεία στην πρόληψη.

Η θωράκιση της δημόσιας υγείας αποτυπώνεται σε αριθμούς και σε τέσσερα χρόνια αυξήθηκε κατά 74% η χρηματοδότηση για τον τομέα υγείας και κατά 120% η χρηματοδότηση για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Η χρονιά φέτος θα κλείσει για πρώτη φορά στην 40χρονη ιστορία του ΕΣΥ με αύξηση 13% χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, με μεγάλα νοσοκομεία της χώρας να έχουν αυξήσει κατά 15% έως 20% το προσωπικό τους και οι αναμονές των 5-7 χρόνων για προγραμματισμένο χειρουργείο που υπήρχαν για πολλούς συμπολίτες μας πριν από ενάμιση χρόνο, πλέον να έχουν εκλείψει.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι ο ισχυρισμός πως «το 40%των χειρουργικών αιθουσών παραμένουν κλειστές» αποτελεί μισή αλήθεια, γιατί πρόκειται για αίθουσες οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ και πως τα νοσοκομεία ενισχύονται διαρκώς με προσωπικό μέσα από θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που δόθηκαν και αυτή τη στιγμή έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού που είχαμε ποτέ στο ΕΣΥ.

Η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη εστίασε στο μεγάλο εθνικό Πρόγραμμα «Προλαμβάνω», υπογραμμίζοντας πως το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τα καρδιαγγειακά που θα καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηριχτεί πάνω στο ταπεινό ελληνικό «προλαμβάνω» και θύμισε πως πολλές φορές στην καρδιαγγειακή νόσο το πρώτο σύμπτωμα είναι η καρδιακή ανακοπή, κάνοντας έκκληση σε όλο τον κόσμο που λαμβάνει το SMS για τον καρδιολογικό έλεγχο να μην το αγνοήσει. Συνολικά έχουν σωθεί μέσα από τα προγράμματα «Προλαμβάνω» περισσότεροι 70.000 άνθρωποι και τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει άτομα που πήγαν για ένα απλό αιματολογικό check up και μέσα σε δύο εβδομάδες υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική, καθώς η κατάστασή τους ήταν επείγουσα αλλά δεν το γνώριζαν.

Ειδική μνεία έκανε η αναπληρώτρια υπουργός για τις ΚΟΜΥ, που όργωσαν ορεινά χωριά και νησιά κι από το Σεπτέμβριο θα οργώσουν ολόκληρη την Ελλάδα. Μόνο στον Έβρο βρέθηκαν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι κινδύνευαν άμεσα από καρδιαγγειακό συμβάν και σώθηκε η ζωή τους. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να υπάρξει διάφανη και έγκυρη πληροφόρηση σε όλο τον ελληνικό λαό, μέσα στον ΕΟΔΥ δημιουργείται ειδικό γραφείο για την αντιμετώπιση των fake news.

Το μέλλον σε ό,τι αφορά την πρόληψη υγείας είναι πραγματικά συναρπαστικό, καθώς έρχονται από το Μάρτιο του 2026 μεγάλες ψηφιακές διευκολύνσεις με νέες εφαρμογές ώστε οι Έλληνες να έχουν στα χέρια τους την υγεία τους. Για παράδειγμα, με ένα δακτυλικό αποτύπωμα στο κινητό τηλέφωνο θα έχει ο πολίτης τους βασικούς καρδιαγγειακούς δείκτες του για να παρακολουθεί την υγεία του και κάθε έγκυος γυναίκα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τον διαβήτη κύησης από που βρίσκεται. Επίσης οποιοδήποτε συμβάν αντιμετωπίσουμε- αν για παράδειγμα μας τσιμπήσει ένα έντομο- θα μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία και με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να γνωρίζουμε τι εξετάσεις πρέπει να κάνουμε, ενώ από τον Μάρτιο του 2026 μέσω της εφαρμογής θα μπορεί να ειδοποιείται απευθείας το ΕΚΑΒ.

Ο υφυπουργός ψυχικής υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος αναφέρθηκε στους έξι μήνες που λειτουργεί το δίκτυο για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις, στο πλαίσιο του οποίου έχουν αυξηθεί οι οξείες νοσηλείες, αλλά και στην ανάγκη ενίςχυσης της μακροχρόνιας φροντίδας των ατόμων με ψυχική υγεία και αναπηρία στη χώρα μας.

Στην Ελλάδα, το 1,5 % του πληθυσμού πάσχει από ψυχικά νοσήματα όπως η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή, το 1,5% από αυτισμό και το 2% από εξελισσόμενη άνοια. Αυτό σημαίνει ότι 500.000 άτομα στην πατρίδα μας έχουν ανάγκη ενός τρίτου ανθρώπου είτε σαν βοήθεια στο σπίτι είτε σαν ιδρυματική νοσηλεία για να ζήσουν - γεγονός που ευθέως επηρεάζει 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, ως μέλη αυτών των οικογενειών.

Ο κ. Βαρτζόπουλος έκανε ειδική μνεία για την μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει συντελεστεί στο ΕΣΥ δίνοντας την δυνατότητα να παράγεται ιδιωτικό έργο με τα απογευματινά χειρουργεία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, καθιστώντας τα έτσι ευθέως ανταγωνιστικά στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στην μείωση της πολύ μεγάλης ιδιωτικής δαπάνης Υγείας στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης ο υφυπουργός ψυχικής υγείας υπογράμμισε το τι σημαίνει για την ελληνική επαρχία (όπου ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων γιατρών) οι ιδιώτες ειδικευμένοι γιατροί να μπορούν να μπουν στο δημόσιο νοσοκομείο για να νοσηλεύσουν τους ασθενείς τους.

Η γενική γραμματέας υπηρεσιών υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη αναφέρθηκε στις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό με θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που δόθηκαν, με συνέπεια ενώ τον Ιούνιο του 2019 στο ΕΣΥ εργάζονταν 78.272 άνθρωποι, το Μάιο του 2024 να εργάζονται 86.138 άνθρωποι. Ειδικότερα έχουν αυξηθεί κατά 7% οι γιατροί, κατά 10,5% οι νοσηλευτές και κατά 11% το λοιπό προσωπικό. Αναφορικά με την αξιολόγηση στα νοσοκομεία, η Λίλιαν Βιλδιρίδη τόνισε ότι το Υπ. Υγείας έχει λάβει 44.000 SMS τα οποία βοηθούν το ΕΣΥ να γίνει καλύτερο και κάλεσε όλους τους πολίτες οι οποίοι βγαίνουν από το νοσοκομείο να προσφέρουν ελάχιστα λεπτά από το χρόνο τους για αυτό τον σκοπό.

Τέλος ο γενικός γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού Άρης Αγγελής αναφέρθηκε σε όλα τα μέτρα για την διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας του φαρμάκου, του φαρμακευτικού αποθέματος σε κρίσιμα φάρμακα, την αντιμετώπιση των ελλείψεων, την ψηφιακή μεταρρύθμιση του ΕΟΦ, την μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε στρατηγικό σύγχρονο αγοραστή, την ανάδειξη του ΙΦΕΤ σε ενεργό αγοραστή με ψηφιακή αναβάθμιση, την αποζημίωση νέων βιοδεικτών και το Ταμείο Καινοτομίας. Αυτά αποτελούν μια σύνθεση μέτρων χάραξης πολιτικής φαρμάκου και διασφάλισης πόρων για την ενσωμάτωση της καινοτομίας, ώστε κάθε ασθενής να έχει πρόσβαση στην βέλτιστη θεραπεία, την ώρα που την χρειάζεται. Ειδική μνεία έκανε τέλος ο Α.Αγγελής στην ειδική επιτροπή αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων που θα τεθεί σε λειτουργία. την ειδική επιτροπή αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων που θα τεθεί σε λειτουργία.