Ιαπωνία: Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς

Σε εκκρεμότητα οι προεδρικές εντολές Τραμπ για τους δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς.

Η ευρεία εμπορική συμφωνία της Ιαπωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί», καθώς η Ουάσινγκτον δεν έχει εκδώσει τις αναμενόμενες προεδρικές εντολές για τους δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς, δήλωσε το Σάββατο ο ανώτατος Ιάπωνας διαπραγματευτής Ριοσέι Ακαζάβα σύμφωνα με το Reuters.

«Ενώ έχει εκδοθεί προεδρική εντολή σχετικά με τις προσαρμογές στους γενικούς δασμούς, καθώς και στους δασμούς για αυτοκίνητα και εξαρτήματα αυτοκινήτων, δεν έχουν εκδοθεί προεδρικές εντολές για το καθεστώς ευνοούμενου κράτους όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς», δήλωσε ο Ακαζάβα σε δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον.

«Επομένως, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι αυτό έχει οριστικοποιηθεί», δήλωσε ο Ακαζάβα, υπουργός Οικονομικής Πολιτικής της Ιαπωνίας, προσθέτοντας ότι το Τόκιο θα συνεχίσει να ασκεί πίεση για την έκδοση των υπόλοιπων εντολών.

Ο Ακαζάβα ανέφερε επίσης ότι η Ιαπωνία θα ξεκινήσει πλήρη ανάλυση του οικονομικού αντίκτυπου από τις αλλαγές στους αμερικανικούς δασμούς στα αυτοκίνητα και του πώς οι ανταγωνιστικές εμπορικές συνθήκες της Ιαπωνίας συγκρίνονται με εκείνες άλλων χωρών.