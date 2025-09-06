BMW: Βεβαιότητα για επιστροφή στην ανάπτυξη στην αγορά της Κίνας

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ποντάρει στη νέα σειρά ηλεκτρικών οχημάτων Neue Klasse.

Η BMW δηλώνει βέβαιη ότι μπορεί να επιστρέψει στην ανάπτυξη στη μεγαλύτερη αγορά της, την Κίνα, με τη σειρά Neue Klasse που είναι πλήρως ηλεκτρική - μια σημαντική ανανέωση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα με την παρουσίαση του πρώτου της μοντέλου.

«Είμαστε περισσότερο από ανταγωνιστικοί με αυτό το προϊόν», δήλωσε στο Reuters ο Οικονομικός Διευθυντής, Βάλτερ Μέρτλ, σύμφωνα με το Reuters.

«Με την αυξανόμενη διαθεσιμότητα της Neue Klasse, θα δούμε ξανά ανάπτυξη στην Κίνα».

Όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, η BMW έχει υποστεί πλήγματα στην Κίνα, λόγω του επιθετικού ανταγωνισμού από τις τοπικές εταιρείες και της ύφεσης στην αγορά ακινήτων, η οποία έχει αποθαρρύνει τους πλούσιους Κινέζους καταναλωτές από την αγορά νέων αυτοκινήτων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι πωλήσεις της γερμανικής πολυτελούς αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα υποχώρησαν κατά 15,5%.

«Βλέποντας τη μελλοντική μας γκάμα μοντέλων, δεν ανησυχώ», δήλωσε ο Μέρτλ, αφού η BMW παρουσίασε την ηλεκτρική SUV Neue Klasse iX3 την Παρασκευή — μοντέλο που θα κυκλοφορήσει στην Κίνα μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Η παρουσίαση έγινε λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου IAA 2025 στο Μόναχο, όπου οι ευρωπαϊκές μάρκες δίνουν μάχη για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, απέναντι στην αυξανόμενη παρουσία κινεζικών εταιρειών.

Οι μπαταρίες στα νέα οχήματα είναι κατά 40% έως 50% φθηνότερες σε σύγκριση με εκείνες των υφιστάμενων μοντέλων, δήλωσε ο Μέρτλ, κάτι που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση της κερδοφορίας του ομίλου.

Με το μοντέλο iX3 50, η BMW θα μπορούσε να πετύχει περιθώρια κέρδους αντίστοιχα με εκείνα των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης — δηλαδή τη λεγόμενη ισοτιμία περιθωρίου (margin parity) — ήδη από το 2026, σύμφωνα με τον Μέρτλ.

Η BMW προβλέπει λειτουργικό περιθώριο κέρδους (EBIT margin) 5% έως 7% για το 2025, ενώ στόχος είναι αυτό να αυξηθεί στο 8% έως 10% στο μέλλον.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αποσύρει τα παλαιότερα μοντέλα της μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με την πλήρη ανάπτυξη της σειράς Neue Klasse.

Σχετικά με τους εισαγωγικούς δασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής της BMW, ο Μέρτλ επανέλαβε ότι οι δασμοί θα μειώσουν το περιθώριο κέρδους της εταιρείας κατά 1,25 ποσοστιαίες μονάδες το 2025.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να καταργήσει τους δασμούς στις εισαγόμενες βιομηχανικές αγαθές των ΗΠΑ, με αντάλλαγμα δασμό 15% στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που εξάγουν στις ΗΠΑ — σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τον σημερινό δασμό του 27,5%, με την ελπίδα των αυτοκινητοβιομηχανιών ότι η μείωση θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.

Φωτογραφία @AP