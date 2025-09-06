Ξεκινά η φετινή Athens Flying Week

Για δύο ημέρες η αεροπορική βάση Τανάγρας θα αποτελέσει το επίκεντρο για το μεγαλύτερο αεροπορικό show στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η φετινή Athens Flying Week, το μεγαλύτερο αεροπορικό show στην Ανατολική Μεσόγειο, ανοίγει τα «φτερά» της σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και αύριο, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στην αεροπορική βάση Τανάγρας.

Ο Παναγιώτης Ποδηματάς, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της Athens Flying Week, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η φετινή διοργάνωση έχει προσελκύσει κοινό από όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έχουμε επισκέπτες από τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη».

Υποσχέθηκε, δε, ότι η φετινή διοργάνωση «θα περιλαμβάνει αρκετές εκπλήξεις» ενώ μιλώντας για την επίδειξη του μαχητικού αεροσκάφους Rafale, ο κ. Ποδηματάς ανέφερε ότι «ήταν εντυπωσιακές οι δοκιμές του» καθώς «είδαμε όλες τις δυνατότητες αυτού του υπέροχου πτητικού μέσου».

«Υπάρχει», συμπλήρωσε, «συμμετέχουν το γερμανικό Eurofighter καθώς και το Eurofighter της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας», αεροσκάφοι που όπως εξήγησε επιθυμεί η Τουρκία να αγοράσει. Όπως ανέλυσε ο κ. Ποδηματάς, αυτό σημαίνει ότι το κοινό μπορεί να κάνει και μια σύγκριση ανάμεσα στα Rafale και τα Eurofighter.

Όσο για το αποκορύφωμα, σύμφωνα με τον κ. Ποδηματά, είναι το night show των Πολωνών paramotors Phoenix, το βράδυ του Σαββάτου. «Θα δημιουργήσουν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα με φώτα και πυροτεχνήματα» υπογράμμισε ο κ. Ποδηματάς.

Για τις συμμετοχές της Πολεμικής Αεροπορίας, στάθηκε στην επίδειξη του F-16 «Ζευς» αλλά και της ομάδας «Δαίδαλος» ενώ εξήρε το πρόγραμμα που θα εκτελέσουν τα ελληνικά Phantom.

Για την παρουσία των ιστορικών αεροσκαφών Spitfire και Harvard, ο κ. Ποδηματάς εξήγησε ότι «μεταφέρουν το κοινό στην εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου». «Είναι σαν να βλέπεις ταινία» είπε χαρακτηριστικά.

Εκτός όμως από τις επιδείξεις, ο κ. Ποδηματάς αναφέρθηκε εκτενώς και στην στατική έκθεση πτητικών μέσων όπου το κοινό, όπως είπε, «φωτογραφίζεται δίπλα στα αεροπλάνα και συνομιλεί με το πλήρωμά τους».

«Αυτά τα μέσα», πρόσθεσε, «θα είναι ανοιχτά στο κοινό, θα έχουν το περίπτερό τους σε κοντινή απόσταση ενώ θα εμπορεύονται και αναμνηστικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ