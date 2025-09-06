Κοντογεώργης: H φορολογική μεταρρύθμιση και το πλαίσιο των παρεμβάσεων θα έχουν άμεσο αντίκτυπο

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού σήμερα θα αφορά και το παρόν και το μέλλον, τονίζει ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ.

Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις αποψινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης μίλησε για το γενικότερο πολιτικό κλίμα στα «Παραπολιτικά 90,1 FM», στο στούντιο του σταθμού στη ΔΕΘ.

Με αφορμή την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα το απόγευμα της Παρασκευής στο Συνέδριο του Economist, ο υφυπουργός παρατήρησε εν πρώτοις ότι «οι κοινωνικές ανάγκες είναι αυτές που προσδιορίζουν και τους πολιτικούς συσχετισμούς». Και προσέθεσε: «Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι επειδή τα κόμματα περνούν κρίση, τα πρόσωπα, καινούρια ή παλιά, ενίοτε μπορεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο».

Στο προκείμενο και «διαβάζοντας διαγώνια (σσ όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας) έπεσα σε κάποιες λέξεις, όπως "μεσαία τάξη", λέξη που μού έκανε εντύπωση. Είναι ωραίες οι λέξεις, αλλά σημασία έχει και από ποιους εκστομίζονται και πάντα να θυμάσαι τι έχει γίνει», παρατήρησε και πρότεινε «να περιμένουμε να δούμε τι θα αναφερθεί για το παρόν και το μέλλον».

Ανεξάρτητα, όμως, από τις κινήσεις των πολιτικών αντιπάλων της, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επέμεινε στη δουλειά που έχει να κάνει η κυβέρνηση. Επικαλούμενος δε, τις ποιοτικές μετρήσεις, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με τα θέματα που υπάρχουν στην κοινωνία κι από αυτό θα κριθεί. Και θα κριθεί από ερωτήματα, όπως: «"Τα πήγες καλά;" "Αυτά που είπες το 2023 έγιναν;" "Είχε αποτέλεσμα η δουλειά σου;" "Πώς συνομιλείς με την κοινωνία;" Αυτό το τελευταίο έχει μια μεγάλη σημασία για το δημόσιο ύφος που πρέπει να εκπέμπεται. Και, τέλος, η ρεαλιστική προοπτική».

Εν κατακλείδι, «η τοποθέτηση του πρωθυπουργού σήμερα θα αφορά αφορά και το παρόν και το μέλλον. Και η φορολογική μεταρρύθμιση αλλά και το πλαίσιο των παρεμβάσεων θα έχουν έναν άμεσο αντίκτυπο», προανήγγειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Ενώ με την επισήμανση ότι «οι δυνάμεις του λαϊκισμού και του διαιρετικού λόγου παραμονεύουν παντού», αντιπρότεινε να υπάρχει κόσμιος διάλογος με «όσες πολιτικές δυνάμεις θεωρούνται υπεύθυνες». Ακόμη, «να μην υπάρχει τοξικότητα. Κάθονται στο ίδιο κλαδί και δεν πρέπει να το πριονίζουν». Διευκρίνισε πάντως ότι «δεν είναι δουλειά της αντιπολίτευσης να συμφωνεί με την κυβέρνηση. Θέλουμε την αντιπαράθεση, αλλά πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που δεν υπονομεύει τη δημοκρατία μας», ζήτησε τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «ούτε πρέπει ούτε θα προσχωρήσει» σε μια τοξική λογική. «Αφαιρεί χρόνο και ενέργεια από τη δουλειά μας», ήταν το επιχείρημα του Θ. Κοντογεώργη.

«Οι πολίτες καθορίζουν τους συσχετισμούς, Εμείς θεωρούμε ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Σε αυτό επενδύουμε και για αυτό θα δουλέψουμε, από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν οι πολίτες», σημείωσε προσθέτοντας ότι «δεν χρησιμοποιείται ως μπαμπούλας το τι γίνεται στη Γαλλία ή αλλού, βλέπουμε όμως μια πολιτική και οικονομική αστάθεια». Συμπερασματικά, «είμαστε αυστηρά προσηλωμένοι στη δουλειά μας - είκοσι μήνες έχουν μείνει - να δείξουμε αποτελέσματα, αλλά και να χτίσουμε και την επόμενη μέρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ