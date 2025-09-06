Πακέτο ΔΕΘ: Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στο Βελλίδειο

Το μέτρο – έκπληξη αφορά φορολογούμενους που έχουν την κύρια κατοικία τους σε παραμεθόριες περιοχές με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους. Λιγότεροι φόροι έρχονται για οικογένειες με παιδιά και μεσαία εισοδήματα. Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες ακινήτων.

Την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τους φορολογούμενους που έχουν την κύρια κατοικία τους σε παραμεθόριες περιοχές με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο «καλάθι» των φορολογικών ελαφρύνσεων και έρχεται να συμπληρώσει το πλαίσιο κινήτρων που ξεκίνησε το 2020 με την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε 26 ακριτικά νησιά και ακολούθησε με την έκπτωση έως 20% στο φόρο για ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Το νέο μέτρο, με περιορισμένο δημοσιονομικό αποτύπωμα, στοχεύει στη στήριξη των μόνιμων κατοίκων και στη θωράκιση περιοχών που πλήττονται από το δημογραφικό πρόβλημα.

Το φορολογικό πακέτο της ΔΕΘ ευνοεί κυρίως οικογένειες με παιδιά και φορολογούμενους με μεσαία εισοδήματα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να μιλάει για μέτρα που θα επιτρέψουν «στον καθένα και την καθεμία να δουν τον εαυτό τους μέσα στο κάδρο».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε χθες ότι «θα υπάρχει, όμως, μια ειδική μέριμνα, πέραν των γενικών εξαγγελιών. Δεν θα εξαιρεθεί, δηλαδή, κανένας. Και για ανθρώπους - συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε με γεωγραφικά είτε με άλλα κριτήρια, όπως είναι το δημογραφικό θα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης».

Από το 2020, οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε 26 μικρά νησιά με πληθυσμό έως 1.200 κατοίκους απολαμβάνουν πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε όλη τους την περιουσία. Η απόφαση για επέκταση της απαλλαγής στις παραμεθόριες περιοχές διευρύνει το πλέγμα προστασίας για τους μόνιμους κατοίκους περιοχών που δοκιμάζονται οικονομικά και δημογραφικά.

Οι παραμεθόριες περιοχές

Οι παραμεθόριες περιοχές στην Ελλάδα ορίζονται νομοθετικά (με βάση νόμους όπως ο Ν.1892/1990 και μεταγενέστερες διατάξεις) και περιλαμβάνουν τόσο χερσαίες όσο και νησιωτικές ζώνες κοντά στα σύνορα. Είναι οι νομοί που συνορεύουν με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Τουρκία και όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, η Κέρκυρα και μικρά νησάκια κοντά στα σύνορα. Οι παραμεθόριες περιοχές στην Ελλάδα ορίζονται νομοθετικά (με βάση νόμους όπως ο Ν.1892/1990 και μεταγενέστερες διατάξεις) και περιλαμβάνουν τόσο χερσαίες όσο και νησιωτικές ζώνες κοντά στα σύνορα.

Ενδεικτικά οι βασικές παραμεθόριες περιοχές είναι:

- Ήπειρος: Νομοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (σύνορα με Αλβανία).

- Δυτική Μακεδονία: Νομοί Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης (βόρεια σύνορα).

- Κεντρική Μακεδονία: Νομός Κιλκίς και Σερρών (σύνορα με Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία).

- Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Νομοί Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου (σύνορα με Βουλγαρία και Τουρκία).

- Νησιά Αιγαίου: Δωδεκάνησα, Σάμος, Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Καστελόριζο και μικρότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικές διατάξεις χαρακτηρίζουν όλους τους δήμους και κοινότητες που βρίσκονται σε ζώνη πλάτους 20 χλμ. από τα χερσαία σύνορα ως παραμεθόριους.

Φοροελαφρύνσεις

Στο πακέτο της ΔΕΘ έχουν χωρέσει μόνιμες μειώσεις άμεσων φόρων με την εφαρμογή νέας φορολογικής κλίμακας από τα εισοδήματα του 2026 με πιο κερδισμένους τους φορολογούμενους με παιδιά αλλά και νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ακίνητα με την προσθήκη ενδιάμεσου συντελεστή για την ελάφρυνση των φορολογούμενων με μεσαία εισοδήματα από ακίνητα.

