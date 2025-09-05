Ειδήσεις | Διεθνή

Το Ιράν εκτιμά ότι είναι ένας νέος πόλεμος με το Ισραήλ είναι πιθανός

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Ιράν εκτιμά ότι είναι ένας νέος πόλεμος με το Ισραήλ είναι πιθανός
Ιρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα ότι θεωρούν πιθανό έναν νέο πόλεμο μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας με το Ισραήλ.

Ιρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα ότι θεωρούν πιθανό έναν νέο πόλεμο μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας με το Ισραήλ.

«Προσπαθούμε να αποτρέψουμε να συρθεί η περιοχή σε έναν ακόμη πόλεμο, αλλά η πιθανότητα ενός πολέμου μεταξύ του Ιράν και του σιωνιστικού καθεστώτος [Ισραήλ] είναι πολύ μεγάλη», τόνισε σήμερα ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Ιράκ, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Entekhab.

Τον Ιούνιο, το Ισραήλ ξεκίνησε πόλεμο εναντίον του Ιράν ο οποίος διήρκησε 12 ημέρες. Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου Φορντό.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δικαιολόγησε την ενέργεια ως απάντηση στην απειλή που θέτει το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Πολυάριθμοι νομικοί εμπειρογνώμονες χαρακτήρισαν τον πόλεμο ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν απάντησαν επιτιθέμενες στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο Ιράν στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 1.000 ανθρώπους.

Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές, καθώς δεν διαφαίνεται διπλωματική λύση στη διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Δύση κατηγορεί την ηγεσία στην Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, κάτι που το Ιράν αρνείται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρικ Τεν Χαγκ: Η τρελή αποζημίωση για μόλις 62 ημέρες στον πάγκο της Λεβερκούζεν

H Porsche πρόλαβε την Tesla στην κούρσα για την ασύρματη φόρτιση μπαταρίας

Δεύτερη ευκαιρία για τα vouchers σε παιδικούς σταθμούς: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

tags:
Ιράν
Ισραήλ
Πόλεμος
Μέση Ανατολή

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider