Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικό πύραυλο που έπληξε αποστολή αποναρκοθέτησης κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ

Ρωσική πυραυλική επίθεση σε ανθρωπιστική αποστολή αποναρκοθέτησης κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανίας, προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ανέφεραν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Ρωσική πυραυλική επίθεση σε ανθρωπιστική αποστολή αποναρκοθέτησης κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανίας, προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ανέφεραν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βιάτσεσλαβ Τσάους, είχε ως στόχο σκόπιμα μια ομάδα του Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων.

Η Ρωσία, η οποία εκτοξεύει τακτικά πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πολύ πίσω από την πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, δεν σχολίασε άμεσα την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

