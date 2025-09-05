ΔΕΘ 2025: Με βλέμμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό η Huawei φέρνει το Enterprise Roadshow

Στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ, η Θεσσαλονίκη γίνεται κόμβος του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η Huawei γιορτάζει 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και φέτος επιστρέφει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2025 με το Enterprise Roadshow 2025, ένα κινητό εκθεσιακό κέντρο που φέρνει στην καρδιά της πόλης τις πιο πρόσφατες λύσεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στις 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία ΧΑΝΘ μπροστά από την κεντρική είσοδο της HELEXPO θα μετατραπεί σε έναν «ζωντανό» χώρο τεχνολογίας, όπου επιχειρήσεις, φορείς, συνεργάτες και πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά λύσεις που υποστηρίζουν πραγματικές ανάγκες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μία καινοτομία που διασχίζει την Ευρώπη

Το Huawei Enterprise Roadshow 2025 πραγματοποιεί στάσεις σε 29 πόλεις και 17 χώρες. Από τη Γερμανία και την Ολλανδία μέχρι την Πολωνία και την Τουρκία, το εκθεσιακό φορτηγό της Huawei φέρνει σε κάθε σταθμό ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας. Η ΔΕΘ είναι ένας από τους κομβικούς σταθμούς της φετινής περιοδείας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως έδαφος καινοτομίας.

Λύσεις που μετασχηματίζουν το τεχνολογικό πεδίο

Φέτος, η Huawei εστιάζει σε λύσεις που αγγίζουν όλους τους τομείς της οικονομίας:

Future-Proof Data Storage : Αποθήκευση δεδομένων επόμενης γενιάς για τη βέλτιστη αξιοποίηση των data στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

: Αποθήκευση δεδομένων επόμενης γενιάς για τη βέλτιστη αξιοποίηση των data στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Xinghe Intelligent Campus: Έξυπνα δικτυακά περιβάλλοντα με Wi-Fi 7, AI-driven κεραίες, VIP εμπειρία, Wi-Fi Shield και ενεργειακή εξοικονόμηση.

Έξυπνα δικτυακά περιβάλλοντα με Wi-Fi 7, AI-driven κεραίες, VIP εμπειρία, Wi-Fi Shield και ενεργειακή εξοικονόμηση. All-Optical Network: Υπερ-γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα για εφαρμογές σε κάθε κλάδο.

Η Huawei για τρίτη συνεχή χρονιά ανακηρύχθηκε «Ηγέτης» στο Gartner® Magic Quadrant™ 2025 για τις Ενσύρματες και Ασύρματες Υποδομές LAN για Επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της στην παγκόσμια αγορά.

Δημόσιος τομέας, εκπαίδευση, υγεία, τουρισμός και λιανεμπόριο

Στη ΔΕΘ 2025, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε κλάδου:

Εκπαίδευση: «Research Data Management» για τη διαχείριση ερευνητικών δεδομένων & «Education Campus Network» για ψηφιοποιημένο περιβάλλον μάθησης.

«Research Data Management» για τη διαχείριση ερευνητικών δεδομένων & «Education Campus Network» για ψηφιοποιημένο περιβάλλον μάθησης. Δημόσιος τομέας: « Smart City» για βελτίωση υπηρεσιών πολιτών και κάλυψη δικτύων.

Smart City» για βελτίωση υπηρεσιών πολιτών και κάλυψη δικτύων. Υγεία: « HIS&PACS A-A-Unified Storage» για ολοκληρωμένη διαχείριση δεδομένων νοσοκομείων.

HIS&PACS A-A-Unified Storage» για ολοκληρωμένη διαχείριση δεδομένων νοσοκομείων. Λιανικό εμπόριο και τουρισμός: «Multi-Branch Retail Solution» και «FTTO Solution for Hotels» για νέα εμπειρία πελατών και διαχείρισης υποδομών.

HUAWEI eKit: Δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Φέτος, το Roadshow παρουσιάζει το HUAWEI eKit, ένα sub-brand που φέρνει λύσεις εύκολες στη διαχείριση και εγκατάσταση για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Με παρουσία σε 100+ χώρες, η πλατφόρμα ενισχύει την ανάπτυξη τους, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Η Huawei επενδύει στο ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας

Η συμμετοχή της Huawei στη ΔΕΘ 2025 δεν είναι απλώς μια έκθεση προϊόντων, αλλά μια δέσμευση για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης στη χώρα. Με τεχνολογίες που συνδέουν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τα δίκτυα νέας γενιάς και την αποθήκευση δεδομένων, η Huawei θέλει να γίνει στρατηγικός συνεργάτης κάθε ελληνικής επιχείρησης και οργανισμού.