Ρούτε: Δεν θα αποφασίσει η Ρωσία αν οι Δυτικοί μπορούν να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία

Δεν εναπόκειται στη Ρωσία να αποφασίσει αν οι Δυτικοί μπορούν ή όχι να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Γιατί ενδιαφερόμαστε για το τι πιστεύει η Ρωσία για το ζήτημα των στρατιωτών στην Ουκρανία; (...) Δεν εναπόκειται σε αυτούς να αποφασίσουν», δήλωσε ο Ρούτε στη διάρκεια διάσκεψης για την ασφάλεια στην Πράγα.

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα ότι αρνείται να συζητήσει για μια οποιαδήποτε «ξένη επέμβαση» στην Ουκρανία «υπό οποιαδήποτε μορφή», ενώ ορισμένοι Ευρωπαίοι έχουν δηλώσει έτοιμοι να αναπτύξουν στρατιώτες στο πλαίσιο μιας διευθέτησης της σύγκρουσης.

Ο Ρούτε θα μετάσχει σήμερα μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο στο Παρίσι του συνασπισμού των προθύμων, συμμαχίας περίπου 30 χωρών, κυρίως ευρωπαϊκών, που είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά τον τερματισμό των μαχών, συμπεριλαμβανομένου με την αποστολή στρατιωτών.

Η Γαλλία και η Βρετανία συμπροεδρεύουν της συνόδου αυτής, κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θέλουν να δείξουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμοι να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, αν η Ουάσινγκτον καλύψει τα νώτα τους και ασκήσει πίεση στη Μόσχα.

